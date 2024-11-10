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娛樂 最新消息

《SCOOL》人氣7男孩 回台放榮譽假

萊恩（左起）、誠太、林川祐、林子宸、陳麒文、賴耀翔與陳柏佑出席見面會。（天空娛樂提供）萊恩（左起）、誠太、林川祐、林子宸、陳麒文、賴耀翔與陳柏佑出席見面會。（天空娛樂提供）

門面擔當陳柏佑想和婁峻碩尬饒舌

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團選秀《SCOOL》正在韓國錄製，月底將在高雄巨蛋舉辦總決賽，上階段投票人氣最高的7位成員得到「榮譽假」回台參加粉絲見面會，門面擔當陳柏佑期待殺進總決賽，最想與導師婁峻碩尬饒舌。

《SCOOL》的門面擔當陳柏佑，期待自己能夠殺進總決賽。（天空娛樂提供）《SCOOL》的門面擔當陳柏佑，期待自己能夠殺進總決賽。（天空娛樂提供）

昨天包括林子宸、林川祐、陳麒文、誠太、賴耀翔、萊恩、陳柏佑都從韓國回到台灣，在台北參加見面會活動。

7人擁有巨星待遇，開心與貼上自己專屬頭像的宣傳公車合照，打趣要把照片留下來當成傳家之寶。

對於有機會攻上高雄巨蛋，本次投票人氣最高的林子宸表示：「希望我到時候可以展現最好的一面給大家。」

而頗具冠軍相的選手陳麒文則興奮到睡不著，「沒想到節目的最終點竟然是辦在高雄巨蛋，實在太開心，相信也會是我最難忘的一次。」

高雄巨蛋總決賽門票秒殺

《SCOOL》畢業典禮以及演唱會11月30日、12月1日連兩天在高雄巨蛋舉行，成團之夜包括主持人Super Junior利特以及導師團隊Super Junior銀赫、羅志祥、FTIsland李洪基、GFRIEND YUJU、婁峻碩、崔容俊都將親臨現場。

目前「雙日票」的門票開賣即秒殺，總決賽學姐「GENBLUE」幻藍小熊會出席擔任「出道見證人」，購票可洽KKTIX及《SCOOL》官方IG。

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