告示牌冠軍天團「易碎動物」 明年3月首度攻台

英國獨立搖滾天團「易碎動物」確定明年3月來台開唱。（Live Nation Taiwan 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾入圍葛萊美獎的英國獨立搖滾天團易碎動物（Glass Animals）確定帶著新巡演《Human Musical Group Sensations GLASS ANIMALS: TOUR OF EARTH in TAIPEI》登上Legacy Taipei首度來台開唱，團員們更在消息一公布後開心表示：「終於，我們一直保密著亞洲巡迴，好幾次都差點要洩密了，我們現在很興奮宣布，我們要來了！等不急了！」

來自英國牛津的易碎動物由型男主唱戴夫貝利領軍，搭配吉他手德魯麥克法蘭、貝斯手艾德蒙艾爾文辛格，以及鼓手喬西沃德4人組成，不遵從主流音樂形式，把搖滾搭上迷幻、電子以及另類節奏藍調融合成專屬的音樂調色盤。

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易碎動物近年因一曲《Heat Waves》紅遍大街小巷，更寫下繼辣妹合唱團後，首支英國團體拿下5週告示牌冠軍的傲人紀錄，數位串流超過35億次收聽，風光奪下2020年告示牌熱門榜年終榜冠軍。

他們將於2025年3月2日在Legacy Taipei開唱，11月15日拓元售票系統全面開賣。

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