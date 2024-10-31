周湯豪東京親挑攻蛋戰袍 看展覽激發創意靈感

周湯豪到日本為了演唱會治裝。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪11月重返小巨蛋，他趁著空檔到日本治裝，親自添購演出戰袍，就連舞者的服裝都由他親自操刀，他笑說：「在東京每天都是大袋小袋的，常常得先拿回飯店才能再繼續逛，有的店家甚至出動三、四個人力幫忙拿上車。」放話造型不會讓粉絲失望。

周湯豪11月將重返小巨蛋開唱，要給粉絲驚喜。（環球音樂提供）

周湯豪11月23、24日在小巨蛋舉辦「motorola呈獻 周湯豪REALIVE （R2） 特仕版」演唱會，除了做好幕前的演出，他也是整個幕後的創意總監，親自參與演唱會的每個細節。

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周湯豪分享在東京的日常，除了逛街治裝，更安排了博物館和美術館的行程，藉由看展覽激發創意靈感。

堪稱是工作狂的周湯豪，返台立刻投入演唱會的籌備，笑稱每天都從被演唱會（工作）追著跑的夢中驚醒，自信滿滿地說：「顛覆你對演唱會的想法，用靈魂生命提煉的自信作。」

至於之前大受好評的帽子舞，周湯豪語帶保留說：「這次會再給大家一個驚喜，來了就知道囉。」更不忘提醒歌迷記得演唱會的DRESS CODE，「穿著白色 、銀色打扮前來，先跟朋友約小酌，還有複習歌，然後放開來炸，會High爆！」

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