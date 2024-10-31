晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周湯豪東京親挑攻蛋戰袍 看展覽激發創意靈感

周湯豪到日本為了演唱會治裝。（環球音樂提供）周湯豪到日本為了演唱會治裝。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪11月重返小巨蛋，他趁著空檔到日本治裝，親自添購演出戰袍，就連舞者的服裝都由他親自操刀，他笑說：「在東京每天都是大袋小袋的，常常得先拿回飯店才能再繼續逛，有的店家甚至出動三、四個人力幫忙拿上車。」放話造型不會讓粉絲失望。

周湯豪11月將重返小巨蛋開唱，要給粉絲驚喜。（環球音樂提供）周湯豪11月將重返小巨蛋開唱，要給粉絲驚喜。（環球音樂提供）

周湯豪11月23、24日在小巨蛋舉辦「motorola呈獻 周湯豪REALIVE （R2） 特仕版」演唱會，除了做好幕前的演出，他也是整個幕後的創意總監，親自參與演唱會的每個細節。

周湯豪分享在東京的日常，除了逛街治裝，更安排了博物館和美術館的行程，藉由看展覽激發創意靈感。

堪稱是工作狂的周湯豪，返台立刻投入演唱會的籌備，笑稱每天都從被演唱會（工作）追著跑的夢中驚醒，自信滿滿地說：「顛覆你對演唱會的想法，用靈魂生命提煉的自信作。」

至於之前大受好評的帽子舞，周湯豪語帶保留說：「這次會再給大家一個驚喜，來了就知道囉。」更不忘提醒歌迷記得演唱會的DRESS CODE，「穿著白色 、銀色打扮前來，先跟朋友約小酌，還有複習歌，然後放開來炸，會High爆！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中