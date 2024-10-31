白靈蝴蝶大廈變老扮醜 哀怨加戲勾引曹佑寧遭拒

白靈（右）和白潤音在片中飾演祖孫，兩人互動自然有默契。（劇匯文創提供）

〔記者鍾志均／台北-洛杉磯連線報導〕好萊塢華裔女星白靈受邀在導演錢人豪新片《鬼們之蝴蝶大廈》演出雜貨店老闆娘「孫姨」，昨受訪誇台灣男演員長得白白淨淨，是小鮮肉，先大讚「孫子」白潤音很棒，又自爆原本想和男主角曹佑寧演「激情戲」，無奈遭錢人豪拒絕。

白靈（左）飾演雜貨店老闆娘，自爆原本想主動加戲勾引曹佑寧（小圖）。（劇匯文創提供）

力讚白潤音對戲自然生動

白靈聽聞白潤音演自己孫子，立馬做功課，表示「他（白潤音）得過獎，長得很乖，在片場很清楚自己要做什麼」，透露和他的對手戲都很自然生動，很像真實的人物關係。

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曹佑寧演出大廈管理代班人，白靈坦言一開始沒認出曹佑寧，「後來發覺他好帥啊！是講話很典雅的台灣男生。」笑稱老闆娘也有情慾，原本想主動加戲勾引曹佑寧，卻讓錢人豪傷腦筋，事後錢人豪解釋因全片氣氛壓抑，多重取捨下決定不拍。

白靈這次特地扮醜扮老，和她平時性感形象大不同，她說全心全意為電影付出，還向梳化表示「給我白髮、多點皺紋、雀斑。」毫不在意外貌崩壞。

拍靈異片 笑稱片場很多小精靈

該片觸及靈異事件，白靈打趣稱鬼魂為「小精靈」，表示「片場很多開心的小精靈，都是我們的朋友」，還說拍攝場景雖然驚悚，但劇組燒香避邪，該做的都有，直呼「我好像真的開了間雜貨店，和台灣有很深的緣分。」《鬼們之蝴蝶大廈》11月1日在台上映。

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