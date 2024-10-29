紐約辦模仿甜茶大賽 本尊提摩西驚喜現身

摩西夏勒梅模仿大賽，參賽者（左）模仿威利旺卡勝出。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕全球瘋萬聖節，上週台灣各地舉行萬聖節變裝派對，十分熱鬧。遠在美國的紐約也舉辦了一場模仿大賽，參賽者使出渾身解數，沒想到影星「甜茶」提摩西夏勒梅本尊竟驚喜現身，引來騷動。

《旺卡》中的威利旺卡。（華納兄弟提供）

美國網紅在27日舉辦了「提摩西夏勒梅模仿大賽」，優勝者可以獲得50美元（約台幣1604元）的獎金，在社群媒體上引發熱烈討論。當天紐約華盛頓公園的比賽現場被擠得水洩不通，有參賽者打扮成提摩西夏勒梅在《沙丘》的造型，也有人打扮成電影《旺卡》中的威利旺卡，最後由「假旺卡」21歲的麥爾斯勝出，讓他相當興奮。

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提摩西夏勒梅（右）本尊驚喜現身，讓粉絲們相當興奮。（讀者提供）

更讓人興奮的是，提摩西夏勒梅本尊竟突然現身，與粉絲們大玩自拍，現場瞬間尖叫聲、鎂光燈四起，人潮眾多引起警方注意，驅離民眾，卻有一名與會者遭到逮捕，讓原本歡樂的活動瞬間失焦。

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