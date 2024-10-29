（胡如虹和她的藝人朋友們）王柏森穿梭劇場 隨角色當時空旅人

王柏森形容自己是時空旅人，經常在劇場裡穿梭不同的時空。

音樂劇王子浸淫劇場30年 看盡花開美景 角色芬芳

王柏森覺得當了劇場演員沿途都是花開的美景。

文／胡如虹 攝影／記者陳奕全

歌手出身的王柏森演起音樂劇得心應手，曾有「音樂劇王子」的封號。

劇場有一種魔力，不管是演員還是觀眾都會被現場的情感流放緊扣心弦，悲喜自然交流，像進行了一場心靈洗滌之旅。

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王柏森從歌手跨行演戲之後，不但拍了電影，拿到金馬獎最佳男配角，還成了果陀劇場的創始團員，他主演的搖滾音樂劇《吻我吧！娜娜》曾經風光的創下兩年內3度搬上舞台的紀錄，讓他成了「音樂劇王子」，這些年來只要提起王柏森就會讓人聯想到劇場，他幾乎與劇場畫上等號。

排練演繹不同角色 走進不同世界

最近王柏森正在為春河劇團11月即將公演的台語流行音樂劇《第三者》排練，這次他演的是一名律師，接到了曾經背叛他的初戀情人郎祖筠找他辦離婚，當年的恩怨情仇重新湧上心頭，竟然還變成了「第三者」。

我看到他為《第三者》錄的愛情金句：「在感情裡，重點不是壞人要得到報應，而是好人一定要過得更好。」從他的眼神、語氣就可以感覺他演的角色有很重的內心戲，讓人很好奇他怎麼賦予角色的生命。

王柏森說這個角色非常的正面，讓他想起老電影《北非諜影》中的亨弗萊鮑嘉演的角色，他最後把兩張通行證給了英格麗褒曼，讓她帶著丈夫一起離開戰地，非常的了不起。他在排練這個角色時，得到的人生智慧是無論過往怎麼樣，最後都給予祝福。

在劇場待了30幾年，王柏森形容劇場有一種莊嚴跟嚴肅性，但也充滿了奇遇，一旦進入劇場被擁抱過人，離開的心境都會不一樣。他很幸運一直有很多很精彩的角色找他演出，而且演了越多，年紀越大，越覺得不是演員去找角色，而是角色來找你，他只是按部就班的進入角色，當他進入角色的排練當中，就像進入了另一個世界。

接演佛陀 先與佛經奇遇結緣

「我覺得我是真正的奇異博士，到處穿越，我曾經在一個禮拜之內演印度的佛陀，又在兩廳院的大廣場演牛頓，兩個時空的穿梭，像不像時空旅人？」王柏森提起10年前同時參加王敬聰導演的《吉星高照》和《哈雷與牛頓》兩齣音樂劇的公演，情緒高昂的說自己就像時空旅人，可以隨著角色任意穿越時空，他也想起接佛陀那個角色有一個很奇妙的緣份。

王柏森說他先接了王敬聰導演的音樂劇《鋼鐵的八二三》，在國際會議中心彩排時，導演拍完照之後相機不見了，全劇組的人都在幫忙找相機，他剛好坐在觀眾席，幫忙找相機的時候，居然在座位底下找到一本「無量壽經」。當他跟導演說找到佛經了，沒多久相機也找到了，導演是一位很虔誠的修行者，當場就問他要不要演佛陀。

「我都拿到佛經了，能不演嗎？」王柏森笑著說起這段佛經奇遇記，很感恩劇場給了他生命中很多的奇遇跟啟發。

累積角色智慧 懂了第三者和解課題

他想過如果一直走歌手那條路，可能不會沿途都有花開的美景，但劇場給了他沿途都是花開的感覺，聞到很多角色的芬芳，他也從不同角色裡得到生命智慧，讓他可以把角色的智慧放到生活裡面，碰到某一些問題時，可以有所解。就像他這一次演《第三者》碰到一個很大的課題是「原諒」跟「和解」，如果不是之前演過的很多角色的智慧在裡面，他不會懂得和解該怎麼演。

王柏森說俄羅斯劇作家契訶夫有一個很有名的作品《海鷗》，看起來是大悲劇，契訶夫卻把《海鷗》定義為喜劇，「我們就是應該要用喜劇的態度去看生命當中的悲劇，坐在劇場裡面，看著活生生的演員在你眼前演著悲劇，就會懂得換成自己碰到這些事情的時候，該怎麼做選擇，進入劇場一趟，走的時候，每個人一定都會帶著禮物離開。」

看著時空旅人王柏森侃侃而談劇場的奇遇與感動， 11月可以找時間去看他演出的《第三者》，看看你會帶著什麼的禮物走出劇場。

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