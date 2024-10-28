林慶台1打10輕鬆KO 眼神凶馬志翔不敢直視

馬志翔（左）、林慶台在《獵人兄弟》飾演父子。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄電影節閉幕片《獵人兄弟》昨天亞洲首映，以《賽德克‧巴萊》為人所知的林慶台再度挑戰原住民題材電影，分享過去外公給他的「獵人試驗」，不但要學會打鬥技巧、放陷阱，還得在有限的資源下於山林求生，笑說自己一個人可以打10個平地人。

馬志翔飾演「獵人兄弟」中的弟弟，與哥哥徐詣帆有許多爭吵、打鬥的戲，馬志翔為此片學開槍、做陷阱及太魯閣族語，最重要的是尊重山林。

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泰雅族的林慶台則直言《獵人兄弟》與他的生活息息相關，回憶起曾因為觸碰外公的刀，被打到流血，事後才知道每把刀都有靈，刀出鞘就是要殺人，經過一次教訓後，林慶台永遠記在心裡。

從5歲起就接受外公的嚴格指導，林慶台練就一身好功夫，透露在當兵時被10個平地人找麻煩，結果他一個人就把他們解決了，林慶台打趣說道：「我這張臉很兇！」馬志翔也認證，對戲時不敢看林慶台的眼神。

該片聚集馬志翔、徐詣帆及林慶台等《賽德克‧巴萊》的演員，演員洪金輝笑說當初也想演《賽》，不過部隊長官不允許，如今能與《賽》的演員合作，讓洪金輝欣喜若狂。電影預計在2025年春天上映。

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