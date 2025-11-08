自由電子報
娛樂 最新消息

黃明志涉命案又爆「泰國極樂第三性公關」 經紀人發聲：他只愛大奶妹

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志近日因涉及台灣網紅謝侑芯命案被警方扣留，引發網路上各種傳聞，包括有消息稱黃明志在泰國旅遊期間偏好消費第三性風俗業者，但此說法遭經紀人林郁杰嚴正駁斥，據《中國報》報導，黃明志經紀人林郁杰嚴正駁斥，幽默回應道：「他只愛大奶妹。」

林郁杰對於第三性公關的傳聞，無奈表示：「越來越扯，偏愛人妖都來了。我們頂多在A辣的選美比賽時於芭塔雅出現，一個只愛大奶妹的大直男，並無這愛好。」他幽默補充，若未來再出現「黃明志超愛火星人」、「偏愛人獸交」等荒謬傳聞，也不會感到意外。

黃明志涉入謝侑芯命案，目前遭大馬警方扣留。（資料照）黃明志涉入謝侑芯命案，目前遭大馬警方扣留。（資料照）

而黃明志過去創作中曾與跨性別網紅小A辣合作，拍攝MV時也曾因臨時演員歧視小A辣為變性人而集體離去，黃明志更公開呼籲尊重不同群體，展現其對多元性別的包容態度。

除了泰國旅遊的傳聞外，國民黨議員黃敬平近日在節目中質疑黃明志曾試圖從馬來西亞新山游泳偷渡至新加坡，理由是兩地僅相隔850公尺、游泳兩分鐘即可到達，且邊防「沒有那麼嚴謹」。對此，林郁杰啼笑皆非地回應：「我都不知道他會游泳。」

黃敬平此言論也在網路上引發大馬網友批評，認為說法毫無根據且不合邏輯，紛紛表示：「新加坡邊防嚴密，偷渡根本不可能」、「胡說八道，要偷渡也可能去泰國，怎麼可能去新加坡」，直指質疑者知識不足。

