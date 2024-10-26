A-Lin挑戰義大利文 夢幻合作上帝美聲波伽利

A-Lin（右）和「上帝美聲」安德烈波伽利夢幻合唱《大地情歌》，傳遞愛和力量。（環球音樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕在樂壇享有「上帝美聲」美譽的義大利男高音安德烈波伽利推出歡慶出道30週年的紀念專輯《對唱經典》，邀請逾30多位樂壇國際巨星共襄盛舉。華語樂壇金曲歌后A-Lin也受邀參與合唱波伽利代表作《大地情歌》，更在錄音時展現一拍即合的默契。

初次嘗試演唱義大利文的A-Lin，錄音前下足苦工，特別邀請曾在波伽利台灣演唱會上同台演出的合唱團聲樂老師指導發音，而正式錄製時完美的表現也讓老師驚艷不已。A-Lin透露，錄製時從耳機聽見波伽利的聲音，宛如與「最熟悉的陌生人」相會，「感覺好像閉上眼睛，他就在我的面前並能與他互動。音樂對我來說就是有一種神奇的魔力，讓我們在短短的時間內就能有這樣的默契。」

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A-Lin也透過極具穿透力的嗓音，向全球聽眾傳遞愛和力量，「希望大家聽到歌曲時可以感受到不同層次的愛，親情、友情、愛情等，所有的愛都在裡面。」《對唱經典》已於數位平台、實體通路發行。

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