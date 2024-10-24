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3女團上打歌舞台對尬 阿沁熱唱新單曲

阿沁（後排左四）擔任FIF打歌舞台音樂總監，邀韓國勵齊女孩、未來少女紫月光與樂天女孩同台競演。 （FIF打歌舞台提供）阿沁（後排左四）擔任FIF打歌舞台音樂總監，邀韓國勵齊女孩、未來少女紫月光與樂天女孩同台競演。 （FIF打歌舞台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由阿沁擔任音樂總監的FIF打歌舞台，10月主題「星月之夜」邀來韓國勵齊女孩、未來少女紫月光與樂天女孩同台競演，小紫也藉彩排記者會為爆出熱戀的Yuri緩頰，「我相信她都會通知大家。」

阿沁帶來新單曲《記得愛》與《妥協》演出外，還邀請創作才女BIDO擔任嘉賓，讓首次以LIVE BAND形式演出的她直呼超興奮。勵齊女孩隊長可喬樂見台灣終於有像韓國的純音樂性舞台，下午彩排時，更驚見滿滿粉絲排隊應援；實力女團紫月光則扛下壓軸大任，用舞台魅惑全場。

樂天女孩帶著主題曲《I am the one》登場，心韻不禁笑說：「真的很像唱跳藝人的感覺。」而同團Yuri昨爆出和千億鞋業小開熱戀、被非公司經紀人溫馨接送，小紫表示女孩私下都會認識很多經紀人，彼此像朋友，「不管是工作中，還是個人有好消息的話，我相信她都會通知大家。」

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