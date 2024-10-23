《休閒娛樂》 特殊才能：亞恩單手射擊練家子 K歌紓壓：姿怡娃娃音唱饒舌歌

亞恩喜歡射擊。（記者陳奕全攝）

記者陳慧玲／專訪

要待在女團，除了要勤練歌舞，身材維持也很重要，AKB48 Team TP一直以來都對團員體重有嚴格要求，團員笑說：「我們的零食區也有警語。」就是不能過度放縱口慾。

姿怡熱愛慢跑運動。（記者陳奕全攝）

曉晴平常雖沒在特別運動，但為新歌練跳舞也能消耗熱量，有時也會做仰臥起坐排解緊張壓力。姿怡喜歡跑步，有跑半馬的實力，就連去沖繩旅行也不怠惰，還是繼續在海邊跑步，另外她也會去健身房重訓。

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伊柔滿喜歡攀岩，亞恩則對單手射擊有興趣，有固定教練指導，她談到：「可能是小時候去逛夜市，玩BB槍從小就很準，後來單手射擊也很強，會做些專業練習。」

女生都愛漂亮，女團人多，會不會更容易爭奇鬥艷？曉晴說：「其實我們會分享情報，有不錯的化妝品會互通有無，還開過團購。」要美一起美。

團員也喜歡去K歌紓壓，娃娃音的姿怡反差最大，「我會點饒舌歌，開心就好，很喜歡頑童的《走跳》。」

伊柔去K歌會點溫嵐《逆流的淚》，「我喜歡點高難度歌曲挑戰。」曉晴說從以前在香港開始就特別喜歡唱王心凌《那年夏天寧靜的海》，「聽起來好舒服。」

亞恩喜歡點F.I.R.的歌曲狂練歌，「我愛唱《月牙灣》、《星火》，會一直唱練高音」，笑說：「自己覺得好厲害，可以放鬆。」

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