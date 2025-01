翁倩玉明年在台開唱 放話100歲不言退

74歲旅日巨星翁倩玉2025年將在台北舉辦個唱。(大大娛樂提供)

暌違15年返鄉舉辦個唱 6月東京演唱會吸引爆滿歌迷

〔記者陽昕翰/台北報導〕74歲旅日巨星翁倩玉明年將在台灣開唱,今年暑假她才在日本舉辦演唱會,出道63年的她,對於演藝工作充滿著熱情,放話就算到100歲都可以繼續演老太婆,聽來並沒有封麥退隱的想法!

翁倩玉6月在東京舉辦「Judy Ongg 爵士魅力之夜 Fovever Young Ⅷ 」演唱會,地點就在頗負盛名的爵士聖地「棉花俱樂部」,兩場演唱會吸引爆滿的日本歌迷捧場,足見她的驚人魅力。

翁倩玉橫跨藝文與演藝界,集「金馬影后」、「亞太影后」、「日本唱片大賞」等榮譽頭銜於一身,她以日本古蹟平等院境內著名建築鳳凰堂為題材,創作版畫「鳳凰迎祥」,更被收入千年古蹟「平等院」收藏,這也是該院首度收藏外國人的作品。暌違15年宣布在故鄉台灣舉辦個唱,翁倩玉很期待與台灣粉絲相見,預計下週回台北舉辦記者會。

雖然翁倩玉多年沒有在台灣公開演出,不過她近年認真經營YouTube頻道,化身YouTuber拍攝許多影片,主題包括下廚做甜點芝麻湯圓、豆腐乾麵,還有開箱名牌包、網友QA提問,大方與粉絲分享私下的生活。

翁倩玉「2025 Thank You for Your Smile演唱會」將於明年2月15、16日在台北國際會議中心登場,門票本月22日正式開賣,購票可洽「年代售票」及全台便利超商。

