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娛樂 最新消息

翁倩玉明年在台開唱 放話100歲不言退

74歲旅日巨星翁倩玉2025年將在台北舉辦個唱。（大大娛樂提供）74歲旅日巨星翁倩玉2025年將在台北舉辦個唱。（大大娛樂提供）

暌違15年返鄉舉辦個唱 6月東京演唱會吸引爆滿歌迷

〔記者陽昕翰／台北報導〕74歲旅日巨星翁倩玉明年將在台灣開唱，今年暑假她才在日本舉辦演唱會，出道63年的她，對於演藝工作充滿著熱情，放話就算到100歲都可以繼續演老太婆，聽來並沒有封麥退隱的想法！

翁倩玉6月在東京舉辦「Judy Ongg 爵士魅力之夜 Fovever Young Ⅷ 」演唱會，地點就在頗負盛名的爵士聖地「棉花俱樂部」，兩場演唱會吸引爆滿的日本歌迷捧場，足見她的驚人魅力。

翁倩玉橫跨藝文與演藝界，集「金馬影后」、「亞太影后」、「日本唱片大賞」等榮譽頭銜於一身，她以日本古蹟平等院境內著名建築鳳凰堂為題材，創作版畫「鳳凰迎祥」，更被收入千年古蹟「平等院」收藏，這也是該院首度收藏外國人的作品。暌違15年宣布在故鄉台灣舉辦個唱，翁倩玉很期待與台灣粉絲相見，預計下週回台北舉辦記者會。

雖然翁倩玉多年沒有在台灣公開演出，不過她近年認真經營YouTube頻道，化身YouTuber拍攝許多影片，主題包括下廚做甜點芝麻湯圓、豆腐乾麵，還有開箱名牌包、網友QA提問，大方與粉絲分享私下的生活。

翁倩玉「2025 Thank You for Your Smile演唱會」將於明年2月15、16日在台北國際會議中心登場，門票本月22日正式開賣，購票可洽「年代售票」及全台便利超商。

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