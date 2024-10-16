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賀軍翔捧金鐘集氣 淡看換角無妄之災-徐譽庭激動抱不平 林依晨許瑋甯相愛相殺盼雙蛋黃

賀軍翔（左起）、林依晨、徐譽庭、許瑋甯和蔡健雅合作的《不夠善良的我們》入圍13項金鐘，眾人捧著金鐘獎座預先集氣得獎。（記者陳奕全攝）賀軍翔（左起）、林依晨、徐譽庭、許瑋甯和蔡健雅合作的《不夠善良的我們》入圍13項金鐘，眾人捧著金鐘獎座預先集氣得獎。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕賀軍翔5月捲入妨礙性自主風波，被新戲《郵票與舒芙蕾》換角，9月初獲不起訴後，以《不夠善良的我們》拿到金鐘迷你劇戲王門票，演藝路在5個月內大起大落，昨是他獲判無罪後首度現身，他與林依晨、徐譽庭、許瑋甯和蔡健雅搶先抱金鐘獎座集氣，並以「無妄之災」形容桃色糾紛，淡定表示：「人生嘛，該面對就面對，有入圍就是肯定。」還提到自己跟《不夠善良》的角色一樣「都是善良的人」。

相較他的平靜，一旁編導徐譽庭倒是激動喊：「我始終都對他很有信心。」她很不滿賀軍翔被新戲《郵票與舒芙蕾》換角時劇組發出的聲明稿。賀軍翔聽了幽幽說：「雪中送炭的人真的不多。」並尊重導演決定。

賀軍翔也提到桃色糾紛爆出，家人並沒有太大的反應，一如既往地支持他的事業，他感慨道：「除了生死之外，沒有什麼大事。」而他目前有在談新戲，等金鐘典禮結束，計畫帶家人出國度假，徐譽庭目前在為賀軍翔量身定做新的劇本。

此外，林依晨和許瑋甯在《不夠善良的我們》從戲裡情敵關係，一路纏鬥到戲外的后冠廝殺，林依晨認為不管是誰拿獎都很高興，「真的是因為對方才能刺激我的演出。」許瑋甯也提到自己知道林依晨入圍，「比自己入圍還開心。」

而賀軍翔戲裡周旋在2女之間，受訪也恰巧坐她們中間，被問及看好哪位女主角，他回：「手心手背！我希望跟導演講的一樣開出雙蛋黃。」他也提到年輕時拍蔡健雅的MV，從沒想過後來蔡健雅會為他演的男主角寫一首歌，笑說：「是宇宙冥冥中量子糾纏，沒想到有這一天！」

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