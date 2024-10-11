33歲黃寅燁再披校服 靠酒精增進家人感情

黃寅燁（左起）、鄭彩娟、裴賢聖演出毫無血緣關係的家人，穿上校服無違和。（愛奇藝國際站提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《偶然成為家人》找來新生代男神黃寅燁、鄭彩娟和裴賢聖共同主演，分飾毫無血緣關係的大哥、小妹和二哥，3人原本如家人般共同生活，卻因某些原因分開，直到10年後再重逢，開啟一段浪漫又暖心的故事。

黃寅燁曾在4年前的韓劇《女神降臨》穿上校服人氣爆棚，今年33歲的他坦言每次穿上校服心裡總是想著「這是最後一次了吧」，但後來覺得只要劇本好、夠吸引人，就沒有拒演的理由。

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黃寅燁表示，3人為了培養親如家人的感情，私下常聚會、出遊，甚至會和導演金勝浩一起小酌，笑稱酒精能讓人變得更加坦率，增進彼此情感。

劇中3人雖然沒有血緣關係，但在相處中逐漸萌生浪漫情愫，鄭彩娟表示：「從家人變成戀人的過程讓人怦然心動，雖然可能看起來有些衝突，但實際上充滿讓人心跳加速的元素。」《偶然成為家人》每週三在愛奇藝國際站上架更新。

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