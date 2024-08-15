拱復出聲浪一波波 江蕙鬆口動心了

各界期待江蕙能夠復出開唱，她也坦言有些動心。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌壇天后「二姐」江蕙封麥引退9年，歌迷從未忘記她動人的好歌聲，近期包括台北市長蔣萬安和高雄市長陳其邁先後許願，盼望江蕙能復出，並歡迎她首登大巨蛋或重返高雄巨蛋開唱，面對首長們的熱情邀約，還有歌迷的期盼，江蕙終於鬆口「動心」了！

昨凌晨江蕙透過經紀人陳子鴻在社群轉達她的想法，她說：「謝謝高雄陳市長熱情邀請，鼓勵我回到故鄉開唱，也謝謝日前台北蔣市長溫情喊話，想再次聽到《家後》。」

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雖然封麥9年，但江蕙的眾多歌曲仍是熱門K歌，對於北高市長還有歌迷都期待她復出，江蕙表示：「真的非常感動、開心，當然也有些些些...動心，這幾年來，我也經歷許多心情轉折，而寬宏藝術一直從不間斷和我保持聯繫，也鼓勵我去做自己最喜歡做的事。」

各界的喊話，江蕙都聽到了，心情波動，她也想認真思考復出的可能性，江蕙說：「大家的心意我都看到了，請給我一些時間，好好審慎思考。再次感謝兩位市長對我的厚愛，及歌迷朋友們一路以來，帶給我如此的美好。」

對於江蕙主動提到寬宏藝術鼓勵她去做喜歡的事，寬宏昨表示：「這些年我們一直在努力，一直希望讓大家有機會可以再聽見二姐的歌聲，也感謝這次高雄陳市長跟台北蔣市長，一直不斷的邀約，我們希望萬人聽到《家後》不是夢。」

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