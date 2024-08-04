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娛樂 最新消息

Ozone攻蛋脫了 藍心湄合體來電

神秘嘉賓藍心湄（中）辣露美腿，與Ozone合唱《你的電話》掀高潮。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣男團Ozone昨晚成功攻蛋，信守在記者會許下的肌肉承諾，由隊長祖安親自驗貨，大膽撩起煥鈞上衣、對哲言捧奶挑逗，而文廷自信秀出二頭肌還微露胸肌，佳辰則不假他人之手，透膚襯衫下展現出腰部線條，被成員們笑稱：「果然是結尾『腰』精！」

Ozone守諾攻蛋脫了，佳辰（右二）透膚上衣展現出腰部線條。（記者胡舜翔攝）

隨後佳辰、祖安、哲言、煥鈞組成小巨蛋限定樂團「爆K夢」，以制服亮相夢回學生時代，佳辰高喊：「我不會再耍廢了！」帶來龐克搖滾勁曲，哲言寫下的抒情歌《愛準備要醒過來》則為現場帶來別開生面的柔情；嘉年華組文廷及子翔化身空中飛人，在6米高空大秀絕技，有武功底子的文廷當初提出挑戰，孰料難扛高強度訓練，一度練到哭，主動加入的子翔也不慎撞到腰成傷兵，子翔作勢委屈表示：「你現在下跪道歉。」

文廷（左）及子翔化身空中飛人，在6米高空帶來嘉年華般特技演出。（記者胡舜翔攝）

保密到最後一刻的神秘嘉賓藍心湄，一身金裝辣露美腿現身，與Ozone合唱《你的電話》，台上更是笑果連發，笑言要趕快接子翔的電話，「我要叫他看醫生，這年紀唯一好處就是認識很多醫生。」還現場摸牌抽中煥鈞扇子，感謝Ozone讓她年近花甲還有機會踏上小巨蛋。

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