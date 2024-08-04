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娛樂 最新消息

EPEX訪台遇鬼門開 聊禁忌憂出大事

MU（左起）、WISH、JEFF、AYDEN、KEUM、A-MIN、YEWANG、BAEKSEUNG今年二度來台，聽聞鬼月習俗也嚇出冷汗。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團EPEX今天下午將在西門町WESTAR舉行粉絲見面會，幾乎每年都來台灣的他們，對美食已經相當了解，昨受訪聽聞台灣的鬼月習俗，8位成員都嚇到，直呼：「完了，我們要出大事了！」

昨晚農曆7月鬼門開，對靈異事件很感興趣的KEUM聽聞台灣有「夜晚不能吹口哨」的習俗，好奇詢問是否還有類似的禁忌？現場舉例像是夜晚有人拍背不能回應、住飯店敲門要先說「不好意思，打擾了」，8名成員立刻露出驚恐的表情，搖搖頭表示他們都沒有敲門，看來要出大事了。

BAEKSEUNG坦言自己很膽小，聽到這些故事後決定回飯店立刻睡覺，MU倒是自信滿滿，笑說很想遇到鬼，「雖然沒有實際上看到鬼，但我有機會一定要看看長什麼樣子！」與MU同房的室友AYDEN則說：「如果遇到鬼，我會寫個非常生動的後記。」

這是EPEX第五度訪台，他們自豪中文能力成長不少，現場考他繞口令「四十四里外的石獅寺，有四十四隻石獅子」，沒想到隊長WISH還真的說得不錯，記者更打出200分的高分，更當場約定好下次來台，要再挑戰更難的繞口令。

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