Elkie傳愛 爆閨密子瑜新歌很洗腦

Elkie連續兩年出席善愛嘉年華，分享「要多愛自己一些」。（小樹傳愛協會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前韓國女團CLC成員「Elkie」莊錠欣昨擔任傳愛大使，談到過去女團出道不容易，壓力大到暗夜躲棉被偷哭，跟家人視訊還被虧哭得跟孩子一樣，有時眼皮腫了，不忘自拍自娛娛人。

Elkie透露有次低潮在官咖發了一篇長文，粉絲湧入安慰讓她心頭都暖了，「粉絲不知道我是因為什麼不開心，但他們會說『我們永遠都在』、『不要覺得自己一個人』。」至於黑粉言論，她會思考自己是否如對方所說，「我不會跟他們對抗，既然有勇氣打出來，就讓他發洩吧！」面對無來由的人品抹黑，她笑說：「我自認人緣不錯，大家也不是傻子。」

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Elkie早知情子瑜（右）的SOLO計畫。（翻攝自IG）

而閨密子瑜將Solo出道掀起熱議，Elkie笑說很早就知情，歌曲已朗朗上口，「我可以先說這首歌很洗腦，相信所有人看到之後都會『哇』、『瘋了』，跟以前風格完全不一樣。」她也透露子瑜心情小緊張，看到粉絲大哭還驚訝的說：「哇！好激動。」她私下經常鼓勵子瑜，兩人天南地北聊起來，一兩個小時都不夠。

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