晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝佳見潛水驚魂 腦中浮現人生跑馬燈

謝佳見（左）不畏心魔，決定報考潛水執照。右起為阿傑、八弟、MAX和祖雄。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「阿傑」黃仕傑、MAX、八弟、謝佳見與祖雄昨出席《上山下海過一夜之雙島大冒險》首映記者會，身為潛水小白的謝佳見透露在錄影過程中，曾因下潛5公尺時眼前一片黑而感到相當恐懼，腦中一度出現人生跑馬燈。

一向給人奶油小生形象的謝佳見，很珍惜這次能出外景，享受陽光、體驗戶外，「以前為了拍戲需要維持白嫩的膚色，這次終於可以曬黑、做自己。」初次體驗潛水的他，在小琉球練習了10多次才成功潛下去，到了墾丁海潛時還遇上更大的困難，「我下去5公尺就看到一片黑，教練一直把我往下拉，心想真快的不行了。」也說當下腦中出現人生跑馬燈，很怕上不了岸，不過他沒有因此而放棄，還決定下個月要去考潛水證照。

對自然生態不陌生的阿傑表示體能挑戰其實算容易，比較辛苦地方是對生物的「期待感」，會常常期待原本看過的生物再出現，「我2016年在亞馬遜河第一次看到江豚，沒想到這次因為錄影，在亞洲就能看到，一大群粉色的江豚就出現在我們眼前，我感動到流淚。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中