謝佳見潛水驚魂 腦中浮現人生跑馬燈

謝佳見（左）不畏心魔，決定報考潛水執照。右起為阿傑、八弟、MAX和祖雄。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「阿傑」黃仕傑、MAX、八弟、謝佳見與祖雄昨出席《上山下海過一夜之雙島大冒險》首映記者會，身為潛水小白的謝佳見透露在錄影過程中，曾因下潛5公尺時眼前一片黑而感到相當恐懼，腦中一度出現人生跑馬燈。

一向給人奶油小生形象的謝佳見，很珍惜這次能出外景，享受陽光、體驗戶外，「以前為了拍戲需要維持白嫩的膚色，這次終於可以曬黑、做自己。」初次體驗潛水的他，在小琉球練習了10多次才成功潛下去，到了墾丁海潛時還遇上更大的困難，「我下去5公尺就看到一片黑，教練一直把我往下拉，心想真快的不行了。」也說當下腦中出現人生跑馬燈，很怕上不了岸，不過他沒有因此而放棄，還決定下個月要去考潛水證照。

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對自然生態不陌生的阿傑表示體能挑戰其實算容易，比較辛苦地方是對生物的「期待感」，會常常期待原本看過的生物再出現，「我2016年在亞馬遜河第一次看到江豚，沒想到這次因為錄影，在亞洲就能看到，一大群粉色的江豚就出現在我們眼前，我感動到流淚。」

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