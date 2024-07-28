（新片搶鮮看）死侍與金鋼狼夢幻合體 硬漢柔情雙救星

《死侍與金鋼狼》集合正宗死侍與金鋼狼夢幻共演，一上映就登上台美票房冠軍。（漫威影業提供）

記者許世穎／專題報導

在各種很有「侍」、蓄「侍」待發之類的諧音哏瘋狂宣傳後，漫威電影宇宙今年唯一大銀幕巨作《死侍與金鋼狼》終於上映，果然一如預期在台美開出亮眼成績登上票房冠軍。這部集合「死侍」萊恩雷諾斯和「金鋼狼」休傑克曼雙倍漫威救星夢幻合體的大片，集合無數粉絲期待，除了葷素不忌的笑點與爆點，還多了不少真情時刻。

死侍首度於2009年在金鋼狼個人電影《X戰警：金鋼狼》現身，雖然已是公認該角色的黑歷史，但讓萊恩和休建立起堅定友情；巧的是，萊恩個人另一部黑歷史《綠光戰警》，也讓他認識了現任老婆布蕾克萊芙莉，萊恩簡直是現代塞翁失馬的最佳示範，然後他飾演的「死侍」也在《死侍2》結尾打破第四面牆、穿越時空修正了這兩個「錯誤」。

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死侍（右）和金鋼狼在片中互虧又互助，組隊拯救世界。（漫威影業提供）

★休傑克曼重伸狼爪 萊恩賣傻掩飾真情

此次「正宗」的死侍與金鋼狼合體，讓休打破演完《羅根》後宣布告別角色的決定，重拾狼爪，與好友一起加入漫威電影宇宙。片中充滿對於過去福斯「X戰警宇宙」的緬懷，還有過去許多變種人現身，語不驚人死不休的死侍也不放過機會大虧特虧迪士尼買下福斯一事，搞笑表示︰「再見福斯，我要去迪士尼樂園了！」

死侍在片中必須說服金鋼狼和他一同拯救自己的宇宙，真情告白承認裝瘋賣傻的表面下其實對於一切都非常在意，金鋼狼也遺憾在自己的世界「為時已晚」，兩人並肩作戰之餘還不忘比嘴賤一較高下，滿滿嘴砲製造不少笑點。

至於粉絲最關心電影的尺度問題，畢竟以往《死侍》系列走的R級（美國的限制級）路線，很難在迪士尼中出現，但電影已確定是漫威電影宇宙首部R級電影，且光是開場就上演超突破尺度的「惡搞熱舞大狂殺」，絕對是滿滿血漿、滿滿誠意。

曾執導《鋼鐵擂台》、《脫稿玩家》、《博物館驚魂夜》系列的導演薛恩李維也打包票，《死侍與金鋼狼》不只刺激爆笑，更是溫馨感人，就跟他的所有前作一樣，都是以角色之間的真摯情感為核心，萊恩感性補充：「片中所有的硬漢柔情，其實都是我和休多年來真正的莫逆友誼。」

《DDDD惡魔的破壞》後章接續上部劇情，揭開更多殘酷的現實與真相。（双喜提供）

★《DDDD惡魔的破壞》後章揭真相

本檔新片另推薦改編自人氣漫畫家淺野一二O的同名作《DDDD惡魔的破壞》的「後章」，日本天團YOASOBI主唱幾田莉拉（ikura）、惡魔偶像歌手ano跨界擔任聲優，繼續面對世界末日威脅、以及外星人入侵，殘酷的現實與真相將在片中一一揭曉。

被譽為影史最完美的公路電影之一的《巴黎，德州》，適逢40週年之際以4K數位修復版重現大銀幕。（甲上提供）

★《巴黎，德州》40週年修復登場

還有《我的完美日常》國際大導文溫德斯執導，曾於第37屆坎城影展獲得最高榮譽金棕櫚獎的經典作品《巴黎，德州》，該片被譽為影史最完美的公路電影之一，適逢電影上映40週年，隆重推出全新4K數位修復版，無論影癡朝聖或影迷重溫，都是最好時機。

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