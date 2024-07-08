兩大日本女歌手助陣！《DDDD惡魔的破壞》主角聲優超狂

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本人氣漫畫家淺野一二O的首部改編動畫電影《DDDD惡魔的破壞》前章將在台上映，YOASOBI主唱幾田莉拉和惡魔系偶像ano分別替兩位主角「門出」和「凰蘭」配音，令粉絲津津樂道。

《DDDD惡魔的破壞》兩位主角聲優分別由YOASOBI主唱幾田莉拉（左）和ano（右）擔任。（双喜提供）

為何選擇兩位日本超人氣女歌手配音？動畫導演黑川智之表示，作者淺野一二O希望選擇像隔壁班同學那種自然不造作、有點隨興和放鬆的聲音，因此相中兩人擔任聲優。

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黑川智之大讚ano在徵選時就表現出眾，編劇吉田玲子也附和說，ano的氣勢跟凰蘭太契合了，聽過她的聲音之後就非她莫屬。

《DDDD惡魔的破壞》門出（左）和凰蘭。（双喜提供）

值得一提的是，幾田莉拉和ano不僅為電影《DDDD惡魔的破壞》配音，還一起演唱前章主題曲《絕絕絕絕對聖域》，歌曲由ano親自寫詞，TK from凜冽時雨作曲，兩人聲線獨具特色，彷彿角色從電影中走出。

《DDDD惡魔的破壞》由門出與凰蘭兩位女高三生的視角出發，面臨友情、親情與情竇初開的愛情體驗，加上世界末日的威脅，是現實與科幻交雜的末日故事；《DDDD惡魔的破壞》前章7月10日、後章7月24日全台接力上檔。

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