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娛樂 最新消息

梁詠琪手作陶藝品獻台粉-暑假加碼開唱 特選小巨蛋遺珠

梁詠琪專寵台粉，在台北舉辦兩場小型演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、實習記者謝函穎／台北報導〕凍齡女神梁詠琪專寵台灣歌迷，4月唱完小巨蛋不過癮，暑假加碼在台北舉辦小型演唱會，昨、今兩天於華山Legacy開唱，更準備了親手製作的陶藝作品，要送給幸運歌迷。

梁詠琪這次來台碰到颱風，昨天台北仍在下雨，她在彩排時談到：「我第一次辦非主打歌演唱會，颱風也完全不影響我來台見粉絲的興奮心情。」

她選唱許多在小巨蛋沒有唱到的遺珠歌曲，前晚更簽了一千多張海報要送給粉絲，直呼：「已經簽到手軟！」

除了準備海報當禮物，近年愛上陶藝創作的梁詠琪，會在演唱會送出12件親手製作的陶藝，受訪謙稱：「不是什麼驚為天人的作品啦！只是來自『手心的溫度』的紀念，是刻有名字的。」

梁詠琪近年在香港的家打造小型工作室，放置各樣陶藝作品，家中杯盤也都是她親手製作，為了創作時常搞失蹤，讓老公「找不到人」。

梁詠琪前陣子跟老公、小孩到歐洲旅遊，她在英國搭地鐵，想起26年前於當地拍攝《膽小鬼》專輯的宣傳照，立刻又請女兒幫忙拍了美照留念。

梁詠琪在社群分享對比照，歌迷誇讚她的凍齡美貌都沒有改變，48歲的她笑說：「沒變是騙人的，我有皺紋。」她說並不排斥醫美，也認為自然老去是一件很開心的事情。

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