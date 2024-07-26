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娛樂 亞洲

梁詠琪重遊《膽小鬼》拍攝地 「26年前後對比照」凍齡臉蛋驚人

梁詠琪曬出26年前後對比照。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女星梁詠琪出道28年，唱紅《短髮》、《膽小鬼》等經典歌曲，日前在社群上分享了一組照片，是女兒Sofia在倫敦地鐵幫她拍下的照片，讓她想起了26年前拍攝《膽小鬼》專輯時的情景，也掀起大批歌迷的回憶殺。

梁詠琪臉蛋凍齡。（翻攝自IG）

梁詠琪在文中提到，「翻到今年6月底女兒Sofia在underground幫我拍的照片中，有種似曾相識的感覺，回想起來也是26年前的膽小鬼了」，認為這種回憶就只有當時擁有過這張專輯的人才能體會，並感嘆「年紀小小的拍攝者，間接帶上我們坐上了時光的列車也蒙然不知！」

梁詠琪在照片中穿搭簡約，站在地鐵中倚靠扶手，並曬出當年《膽小鬼》的拍攝照，26年前後的鮮明對比，勾起粉絲們心中的回憶，紛紛留言喊道「好好看！膽小鬼真的太經典了啦」、「轉眼已過了26年，相中人卻看不出有歲月的痕跡」、「讓人也懷念自己的青春了」、「完全是沒什麼改變過」、「謝謝妳的膽小鬼陪伴著我枯燥的學生時代」。

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