劉亞仁爆性侵男性立案 被控趁熟睡硬上

劉亞仁（中）吸毒案件還沒完，又捲入性侵疑雲。（歐新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕爭議一籮筐！37歲的南韓青龍影帝劉亞仁去年被爆出濫用8種藥物，本月24日才遭求刑4年，沒想到昨竟傳出他涉嫌性侵一名30歲的男子被立案調查，引發輿論撻伐，不過劉亞仁的律師火速否認，希望大家不要臆測他的私生活。

韓媒報導，這名30歲的男子指控，在本月14日於首爾龍山區某公寓熟睡時，遭到劉亞仁硬上得逞。男子隔天起床後驚覺遭到性侵，立刻向警方報案，並接受毒品簡易試劑的檢驗，確認呈現陰性。

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據悉涉案的公寓並非劉亞仁或者30歲男子的住所，屋主是第三人，現場還有其他男性目擊者。警方將釐清劉亞仁在事發當下是否有吸毒，並將在近期傳喚劉亞仁到案說明。

消息曝光後，劉亞仁過去的情史也被起底，他多次在IG曬出與已出櫃藝術家崔河那的合影，外界雖以「密友」稱呼兩人，但普遍認為兩人正是情侶關係；此外劉亞仁四腳朝天露內褲，以及各種性暗示的照片也都被網友挖出，掀起負面聲浪，再度重創形象。

儘管劉亞仁的律師在第一時間發聲明否認性侵，不過仍讓許多南韓網友大失所望，更是罵聲不斷，畢竟他先前因吸毒案出面道歉，表示將深刻反省檢討，未來將活出健康的人生，盼能重見天日。如今又扯上性侵疑雲，復出之路遙遙無期。

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