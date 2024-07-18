Ozone備戰轟蛋變身特技秀 文廷子翔煥鈞特訓濺血噴淚

子翔變身嘉年華表演團。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone小巨蛋演唱會進入倒數階段，文廷、子翔和煥鈞組成嘉年華表演團，特訓充滿視覺張力的POI（行為藝術，包含甩動綁重物的拴繩，隨節奏做出幾何圖形）和高空皮條特技演出，因為練習壓力太大，子翔和文廷接連在練習場潰堤大哭。

文廷變身嘉年華表演團。（索尼提供）

他們從零開始進行訓練，因為不熟悉控制力道不斷砸到頭，文廷在練習高空皮條時，手磨破濺血，一度忍不住噴淚，「其實有點超出自己的負荷，當天從早到晚的排練，內心突然湧上的無力感，讓我忍不住想哭。」

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煥鈞（右）變身嘉年華表演團。（索尼提供）

沒有基礎的子翔則在第二次上課就大哭一場，「因為我完全沒有接觸過高空皮條，當天練習的狀況不太好，想到要在小巨蛋那麼大的舞台上表演，就覺得壓力很大，怕自己做不好然後毀了這場秀。」不過哭完後，反而釋放了壓力，練習漸入佳境，已可以在空中盤旋。

POI的演出還加入了樂團組的煥鈞，POI源自於嘉年華表演的火舞概念，因應演出場館的安全考量，改以燈光效果呈現，煥鈞彈完貝斯就會把POI拿出來狂甩，手臂、手腕、手指都受傷了，「尤其手指關節起了個大水泡，不小心弄破後，洗澡時傷口碰到水，卻是生不如死。」

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