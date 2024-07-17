陳曉東出道30年攻蛋 邀寶貝女兒同台 吳宗憲站台驗腹肌

陳曉東迎接出道30週年，將首度在小巨蛋開唱。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠、實習記者謝函穎／台北報導〕陳曉東9月28日將首度攻蛋，昨天記者會老婆負責直播，好友吳宗憲送上賀禮，還親手驗腹肌，他感性表示，1997年、22歲時來台發行《心有獨鍾》，「讓我得到很多東西 ，真正為我打開華語市場 。」更娶了台灣愛妻、女兒在台灣出生，感謝台灣給了他很多愛。

陳曉東（右）演唱會記者會，吳宗憲站台伸手驗胸腹肌。

（記者胡舜翔攝）

陳曉東為了迎接出道30週年，舉辦了「REFLECTION心有獨鍾30週年」巡迴演唱會，台灣場他透露歌單會增加國語歌曲，兩個寶貝女兒也在訓練當中，「我練她們就練，到時候會同台、同框。」嘉賓部分他則還在醞釀中。

請繼續往下閱讀...

兩個女兒分別是10歲、9歲，才藝部分學了芭蕾舞、鋼琴、街舞等，他說自己並不是虎爸，不強求成績表現，反而會心疼她們練太多，「去看她們拉筋，都擔心（腿）會不會拉斷啊，怕她們腳跳歪。」

女兒原本不知道爸爸是偶像巨星，最近才比較熟悉爸爸工作的性質，這次要上萬人舞台會不會害怕？他則說有提前告訴她們害怕只會更緊張，「要保持輕鬆，台下的哥哥姐姐會很疼你們的。」

明年他也將滿50歲，面對5字頭會不會有壓力？他感嘆時間過得飛快，也直呼「偶像難為」，2017年他在橫店拍戲時，因為葡萄膜感染引發急性青光眼，忍痛拍完最後一場戲後，連夜搭了6小時車到上海緊急就醫，一路擔心自己是否會失明，心情相當煎熬。

當時他足足在醫院待了一個禮拜，每天都要注射類固醇到雙眼兩次，幸而老婆一直在身邊陪伴他，還有一年他不停脫臼了8次，氣到後來立志去健身，把背肌、腹肌練起來，演唱會也有望展示身材。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法