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娛樂 最新消息

吳念真寫《人間條件一》劇本3天交卷

黃韻玲（右起）、方宥心兩代《人間條件一》阿美合體，與洪都拉斯對戲。（綠光劇團提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕綠光劇團國民舞台劇《人間條件一》重磅回歸再升級，前天舉辦綠光粉絲同樂會，活動上宣布加場回饋劇迷。第一代女主角黃韻玲「阿嬤上身」，悄悄現身舞台，令現場粉絲驚喜不已，堪稱最難得的「人間回憶殺」。

《人間條件一》是吳念真23年前被朋友動之以情後，寫出一個認為可以跟觀眾「更加接近」的舞台劇本，沒想到從此涉入江湖，吳念真自曝：「當時其實只花了3天就把劇本寫出來了。」故事主場景圍繞在一個里長辦公室裡，16歲女兒阿美情竇初開，卻感受不到家庭溫暖與關心，身為里長的父親只想著靠歪路賺錢，母親則沉迷於電視劇無法自拔，身旁還有一群進進出出不務正業的鄰居們。

在同樂會上，第一代的「阿美」黃韻玲驚喜現身，她與方宥心接替演出阿嬤一角，與飾演兒子的洪都拉斯雙方各執雞毛毯子與雨傘大戰300回，上演一段母子相愛相殺的戲碼，獲得現場掌聲不斷。

2001年由黃韻玲扮演的第一代阿美，在青澀少女與還魂阿嬤中變換自如，成為所有觀眾難忘的經典角色；23年後，由導演吳念真親自選角，方宥心接下重擔，詮釋專屬這個世代的16歲阿美，帶點俏皮、叛逆，還帶點當代青年的憂愁與寂寞。

聊起心目中最喜愛的《人間條件》，身為編劇的吳念真回答最愛《人間條件三》，因為寫的是自己的回憶，記得當時創作過程中還邊寫邊哭；而演出《人一》到《人八》的綠光台柱柯一正則說是《人間條件六》白手起家的企業家。

《人間條件一》8月16日至10月12日於台北、高雄、台中巡演，購票請上兩廳院文化生活OPENTIX售票系統。

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