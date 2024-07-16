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娛樂 最新消息

澎恰恰轉戰直播 喜報債務清償一半

澎恰恰4月在廈門開啟新事業，透過直播銷售毛筆字創作。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕澎恰恰2020年宣布破產並負債2.4億鉅額，他昨出席活動時透露債務已清償到最初的一半，今年4月也開始在廈門經營新事業。

澎恰恰近來透過網路平台開直播銷售「毛筆字」創作，開一次直播全程約3個半小時，接到觀眾指定的需求後，就以自創、客製化的「澎體」呈現在紙上給客人，聯想力、反應力都需兼具，「直播一次可以寫至少30幅，一幅平均價格約300人民幣，價格有高有低。」

這次直播合作是廠商主動邀約，對方希望澎恰恰可以加速還債腳步才給予機會；而對於業績樂觀其成的澎恰恰，表示平台分潤還不錯，認為在台灣無法突破的事，轉戰到他地經營或許是另一個商機，雖然不清楚何時能還完債，但他自信說預計2個月後可以初步算出時間，心中有個目標至少比較踏實。

為了還債，澎恰恰嘗試過多種賺錢的方式，包括泡菜副業、YouTube頻道、自媒體等經營；演藝方面，他手上目前僅剩《超級夜總會》主持，每週台灣、廈門往返奔波，幾乎沒有休息時間，自嘲忙起來是好事，不忙反而容易生病。

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