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娛樂 最新消息

馮凱入戲《我是誰》淚崩 被虧導演的多重宇宙

馮凱（右起）、班鐵翔、李運慶全新陣容加入大愛劇《你好，我是誰2》。
（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕導演馮凱、班鐵翔、李運慶昨出席大愛劇《你好，我是誰2》茶敘，馮凱踏入影視圈至今首次接觸大愛劇，現場對失智者議題侃侃而談。李運慶與班鐵翔詮釋父子情僵化到和解，戲外爸爸罹患失智症2年，意外修補了彼此關係，還被爸爸深夜「小精靈」舉動給逗翻。

馮凱執導《你好，我是誰2》有別於鄧安寧第一季風格，感性的他被李運慶爆料，經常台詞順一順就老淚縱橫，馮凱解釋自己是投射角色心境，開拍後再轉換導演身分，有點精神分裂的狀態被虧「導演的多重宇宙」，也提到媽媽「阿姑」周遊一直叮嚀拍戲要「笑中帶淚，淚中帶笑」，對此銘記在心。

李運慶81歲父親前年有了輕微失智症徵兆，去年慢跑摔斷腿送醫後出現黃昏症候群，被醫師判定為中度失智。當時千頭萬緒的他恰好收到《我是誰2》劇本，轉念把爸爸當成「全新的親人」，才發現一直以來嚴肅的爸爸也有可愛一面，不僅會跳舞逗樂5個月大女兒，還在半夜偷偷將夫妻倆拖鞋擺正，讓他們更好穿上，老婆洪詩知道後會心一笑：「小精靈又來了！」班鐵翔則難忘劇中失智走上街頭耍槍，他擔心往後可能失智，平時買好長照險防範未然。

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