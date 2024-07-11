謝京穎拍戲帶傷回家 書偉心疼說重話

傅子純（左起）、吳婉君、謝京穎和許仁杰在《愛的榮耀》分別飾演夫妻檔。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃少祺、江祖平主演的三立八點檔《願望》昨首播，掀起一波本土劇大戰，各台都卯起來宣傳，搶攻收視率，民視八點檔《愛的榮耀》昨派出兩對夫妻檔許仁杰、謝京穎、傅子純、吳婉君負責宣傳，4人賣力博版面。

吳婉君（左起）、謝京穎看著搞笑的傅子純和許仁杰努力宣傳搏版面。（記者陳奕全攝）

謝京穎和「Energy」團員張書偉上月辦完婚禮後，馬上投入《愛的榮耀》拍攝，昨受訪時提到劇中飾演瘋女人，有很多動作戲，經常滿身是傷回家，老公看了意外嚴厲對她說「不要再讓我看到這種東西（瘀青）了」，但還是心疼為她擦藥，並親自示範動作戲護身招，教她怎樣抓頭、撞牆不會受傷。

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近日她在螢光幕前臉型有些水腫，加上戲裡即將「失足墜崖」，疑似提早殺青，讓外界猜疑是不是懷孕了，才30歲的她立刻澄清：「不想這麼早當媽媽！」接著解釋Energy重返江湖，事業正熱，夫妻倆暫時不打算這時候有小孩，要先把握時間享受難得的兩人時光，並甜蜜說Energy月底兩場小巨蛋演唱會她都不缺席，已特別向經紀人請假應援老公。

單身的吳婉君在旁聽聞謝京穎和老公之間相處，相當羨慕，而她和傅子純戲裡也有親密舉動，傅子純爆料吳婉君的腳很敏感，有次戲裡她被蛇咬，他要以口吸毒，沒想到吳婉君太害羞，現場要求改劇本，改成咬到手避開尷尬。

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