艾迪墨菲自選哀樂 嘆鮮肉變阿伯 回歸比佛利山超級警探 體能大考驗

艾迪墨菲（左）在《比佛利山超級警探：艾索‧福里》和泰勒佩奇飾演的女兒關係緊張。（Netflix提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線訪問〕喜劇天王艾迪墨菲相隔30年於Netflix電影《比佛利山超級警探：艾索‧福里》再扮經典角色「艾索福里」，片中他和女兒關係相當緊張，戲外則自認是個好爸爸，「我很珍視和孩子的關係，這也是我生活的重心。」

艾迪墨菲（右）和老搭檔賈基雷荷日前一同出席《比佛利山超級警探：艾索‧福里》首映會。（路透）

此次除了艾迪，他的老搭檔賈基雷荷、約翰艾希頓等人也一同回歸，他直呼感覺超現實，「當你參演了一部非常成功的電影，你和這些演員就永遠聯繫在一起。」他說最大的差別就是體力不如以往，「我拍攝第1集時才21歲，現在第4集我已經63歲了，所以有很多事我現在不會做了！」

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片中艾迪亟欲修補與女兒間的感情，他強調這是讓這部續集成立的關鍵，「我們嘗試了超過15年來開發新的《比佛利山超級警探》，但都沒有找到合適的劇本，因為劇本缺乏情感的共鳴，但當我們加入了艾索和他女兒的關係後，劇情就有了張力。」

不過艾迪表示，自己和角色大不同，「我跟艾索很不一樣，是一個很好的父親，我一直都親力親為，而且我有10個孩子，他們每一位都很棒，沒有一位是不好的，我所有的孩子都是很好的人。」

該系列除了艾迪的幽默和刺激的動作，電影的主題音樂《Axel F》也已成為流行文化的一環，艾迪說即使已經過了40年仍不厭倦，「這就像是007有他的音樂、印第安納瓊斯也有他的，然後我也有自己的主題音樂。」

艾迪最後感性地說：「也許50年後我走了，我的喪禮上也可以播放這段音樂，大家會振作起來，雖然這是個悲傷的時刻，但播放這段音樂時，大家都會微笑，我非常喜歡這種感覺。」《比佛利山超級警探：艾索‧福里》已於Netflix獨家上線。

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