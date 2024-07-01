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娛樂 最新消息

（新片搶鮮看）吳慷仁《破浪男女》破尺度 《五稜星》創柯南票房紀錄

《破浪男女》聚焦先做愛、再戀愛的故事，破尺度演出為一大亮點。（双喜提供）

記者鍾志均／專題報導

本檔新片兼具破尺度、驚險刺激及真實事件元素，包括限制級台片《破浪男女》呈現導演楊雅喆的愛情魔幻世界，透過「網路約炮」話題，讓觀眾陷入暈船邊緣；《噤界：入侵日》揭開怪物入侵的那一天，打造全新視角的末日危機，《承諾大海的老師》揭開被遺忘的教育英雄故事，《名偵探柯南》最新力作同樣不可錯過。

《破浪男女》拍出屬於觀眾的床邊故事，金馬影帝吳慷仁首次扮演「海王」（專指花心男性），盡情伸舌挑逗、情話把妹、鹹濕告白，角色撩人，另外集結劉主平、柯煒林和梁湘華共同飆戲，讓觀眾經歷一段極度痛苦和歡愉的過程。

露琵塔尼詠歐（右）在《噤界：入侵日》完美展現女主角的驚慌日常。（UIP提供）

《噤界：入侵日末日危機   《承諾大海的老師》教育英雄

奧斯卡獎得主露琵塔尼詠歐主演《噤界：入侵日》講述紐約市遭外星怪物入侵，為《噤界》系列第三篇章，也是該系列前傳。露琵塔拍攝時必須承受巨大驚嚇，仍精準做出傳神又優雅的表演，她掛保證表示，電影像是獻給紐約市的情書，相信全球觀眾會深深著迷。

安瑞克奧奎爾精準還原教師安東尼奧貝奈格斯一角，展現的師生情誼非常動人。（采昌提供）

改編西班牙真人真事的《承諾大海的老師》彷彿西班牙版《放牛班的春天》，講述教師安東尼奧貝奈格斯在1936年西班牙內戰發生前，教導學生「自由表達」，成為「教育工作者必看」之作；「哥雅獎得主」安瑞克奧奎爾用盡全部情感，精彩演繹教師一角，他嘗試揣摩姿勢，堅持以「加泰隆尼亞口音」演出，只為真實還原人物性格。

《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》刻畫怪盜基德的故事，令粉絲期待。（曼迪提供）

「名偵探柯南」第27部劇場版《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》以帥氣的怪盜基德為主角，與柯南、平次展開一場懸疑刺激的北海道奪寶對決；該片在日本上映22天破105億日幣（約台幣21億元）票房，成為系列作中最快達標百億的電影；且上映73天破150億日幣（約台幣30億元）票房，是該系列中唯一一部賣破150億日幣的電影。

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