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娛樂 最新消息

幻藍小熊苦練韓文 專屬夏天幻想戀愛

幻藍小熊推出新歌，Ayeon（左起）、XXIN、采甄、毓、許媛媛與Nico下月回台灣會粉絲。（FILA提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「GENBLUE」幻藍小熊正在南韓培訓，預計9月在當地正式出道，她們與SBS Medianet電視台合作的真人實境秀下月搶先開播，首映當天將回到台灣舉辦首映活動，隊長XXIN預告：「非常精彩，敬請期待！」更期待與台灣粉絲相聚。

幻藍小熊推出新歌《專屬的夏天》，整首歌曲充滿粉紅泡泡的浪漫氛圍，由於6位成員都沒有談過戀愛，只能夠靠「幻想」來詮釋這首歌曲。

隨著南韓出道進入倒數，幻藍小熊近來都在苦練韓文，除了韓籍成員Ayeon，其他成員每天都抱著韓文書猛讀，采甄苦笑說：「大家都忙著跟韓文書當好朋友，一天當三天用，拚了。」

團內年紀最小的Nico將過15歲生日，團員不忘幫忙慶生，Ayeon透露想幫減肥中的Nico做一頓健康好吃的慶生餐；采甄則想帶Nico出門玩，「因為她放假時常不出門，我想趁著她生日帶她去首爾好逛的地方玩。」

Nico分享生日願望，「除了所有我愛的人都能開心健康外，餅乾們（粉絲名）也能一直在我們身邊。」甚至開玩笑說，「最大的願望就是希望大家都能吃不胖。」

幻藍小熊的人氣持續看漲，除了擔任運動品牌的品牌大使，新歌《專屬的夏天》與遊樂園合作，成為園區中的夏日配樂。

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