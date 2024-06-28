日女團新學校領袖MV爭金曲-首度來台開唱 4姝哈美食

新學校領袖Suzuka（左起）、Rin、Kanon、Mizyu首次來台開唱，拍照姿勢超搞怪，完全不用攝影師指導。（88rising提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本4人團體ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）近年逐漸在歐美站穩腳步，不但登上《吉米A咖秀》，甚至受邀於美國科切拉音樂節演出。她們昨在新莊開唱，受訪透露此次以歌曲《Tokyo Calling》入圍金曲獎最佳MV非常開心，期許獲獎後能讓更多華人認識。

4姝在MV中宛如「哥吉拉」般巨大，在特攝模型中跳舞，還角色扮演成各種人物，她們笑說都不敢輕舉妄動，因為擔心把模型弄倒，但因為她們的舞蹈動作太大，地板都在震動。MV總共花了兩天的時間拍攝，問及有沒有熬夜「翻班」？她們趕緊澄清「我們公司不黑心」，笑翻眾人。

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首次公開來台演出，4人提到美食都相當興奮，Kanon、Mizyu點名麻婆豆腐，稱是「人生最好吃」，Rin則是大讚小籠包，「尤其是巧克力小籠包，口中滿滿巧克力，好幸福喔～」曾來過台北的Suzuka則是難忘XO醬，表示好吃到快昏倒！

最後她們想對台粉說「謝謝」，希望繼續為全世界帶來活力，也能從大家獲得能量，成為愛的循環。

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