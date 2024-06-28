江祖平甩肉8公斤配對雕塑人 廖苡喬約會科技男嗨聊6小時

江祖平（右）瘦身有成，和廖苡喬戲裡是死對頭。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平與廖苡喬昨宣傳三立新八點檔《願望》，江祖平得意露出平坦腹肌，好身材讓人驚艷，她減肥動力是因搭檔黃少祺，無奈嘆：「他是雕塑人！」兩人之前合作《天之驕女》，身高167公分的她一度胖到60公斤，被黃少祺笑「好圓、好可愛」，如今靠間歇性斷食瘦到52公斤。

她身材好卻沒桃花，交友條件第一條就是要求外貌，自豪說：「看我情史族譜就知道！誰的身材沒跟黃少祺一樣好？」她的前男友們包括馬志翔、李李仁、楊一展、周孝安等，確實都有顏值又有身材。

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而廖苡喬劇中和江祖平是死對頭，兩人一見面就開打，廖苡喬說拍了兩週，罵到聲帶受損，甚至因經常皺眉、瞪人，眉心長出一條皺紋，「為了出席活動，敷兩天面膜才比較好。」

談到感情，廖苡喬羞認有約會半年的科技業上班族，兩人在朋友餐廳認識，第一次約會就聊了6小時，話題源源不絕。她說對方「皮膚好、牙整齊」，很符合她的喜好，雖然身高不高，只比168公分的她高一點，江祖平聽聞在旁補槍：「人家是心靈的巨人。」

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