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娛樂 最新消息

兒子眼中的阿伯 廖科溢兄弟情有濃濃洋蔥

行腳節目主持人廖科溢。（翻攝自廖科溢臉書）行腳節目主持人廖科溢。（翻攝自廖科溢臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS新聞台主播秦綾謙與行腳節目主持人廖科溢育有愛子猛寶，廖科溢透露自從兒子漸漸懂事後，家中常有一幅畫面，總讓他百感交集，心頭微暖。

31日廖科溢在臉書曬出胞兄與兒子照片，表示哥哥因出生時腦部缺氧，成了極重度智能不足的孩子，「歲月悠悠，轉眼已過半百，而他的世界，依舊如孩童般單純清澈；我的兒子，則是兩歲多的小男孩，一個正站在人生的起點，一個彷彿始終停留在起點。」

廖科溢說，原以為年幼的孩子不懂差異，後來才明白，孩子其實什麼都看得見，只是他選擇用最純粹的方式去了解，「當阿伯說話不夠流暢、動作慢了一些，兒子從不曾投以異樣眼光；他總會主動牽起阿伯的手，拉著一起玩玩具、翻故事書，或將自己最心愛的小車車，鄭重地放到阿伯手中；有時兩人並肩坐在地墊上，一輛車推來推去，竟能笑上好久；有時阿伯不知所措，兒子反而像個小大人般，輕輕拍拍他的肩，彷彿在說「沒關係，我陪你。」

每當看見這些畫面，廖科溢心中總有無限感恩，他說：「感謝我的父母，一路以來教會我對家人無私的奉獻與照顧，也感謝哥哥用最單純的生命，教會我們何謂真誠；更感謝兒子，讓我重新看見人與人之間最本真的模樣。」

許多人常說，善良需要教導，然而廖科溢更相信真正的善良，是在愛裡耳濡目染，自然生長，「兒子眼中的阿伯，不是需要被定義的人，而只是家人；家人之間，無須完美，也不必相同；能夠相伴、相惜，便已足夠」，他堅信生命或許曾留下遺憾，但也總會在不經意處，賜予最溫柔的補償。

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