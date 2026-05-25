韓劇「暴怒系」男主角崛起 韓媒揭《王室》許楠儁致命魅力

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓SBS台韓劇《我的王室死對頭》播出後，討論度一路暴衝，最新一集靠著「暴怒系霸道男主」炸翻韓網；許楠儁一句「我眼裡只看得到那女人」不只讓女主角林知衍傻住，不少女性觀眾也瞬間淪陷。

許楠儁在《我的王室死對頭》成了「暴衝系霸道男主」。（翻攝自SBS）

劇中許楠儁飾演的財閥車世界，原本是冷血毒舌代表，結果戀愛開關一打開直接變失控大型犬。嘴上嫌林智妍穿太露，下一秒卻當眾暴喊：「現在我根本只看得到她！」直球發言讓戲迷瞬間暴動。

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更誇張的是，這位「暴怒系男主」嘴巴兇歸兇，實際上根本戀愛腦上身。不只親自去找迷路的女主角，還默默跟在醉酒的她後面保護，最後甚至直接祭出「手腕吻＋強吻Combo」，讓韓網尖叫聲炸裂。

許楠儁（右）霸氣替林知衍送上咖啡車。（翻攝自IG）

不少觀眾看完後瘋狂留言：「最近韓劇終於出現有病感男主了」、「這種暴衝型戀愛太久沒看到了」、「許楠儁根本2026最危險男人」、「罵人跟撒嬌切換太快我受不了」。

尤其許楠儁這次把「又兇又純情」的反差感演到極致，從暴躁財閥到戀愛白癡的切換完全無違和，也讓《我的王室死對頭》收視一路狂飆，每集都刷新自身紀錄。

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