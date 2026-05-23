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娛樂 電影

《傳奇女伶高菊花》入圍北影最佳紀錄片！全台票房衝120萬

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《傳奇女伶高菊花》繼奪下台灣國際紀錄片影展（TIDF）觀眾票選獎後，日前再入圍2026台北電影獎最佳紀錄片，高菊花堅毅且充滿戲劇化的人生，掀起一股「民主補課」觀影狂潮，全台票房達120萬元，觀影人次衝破5000！

監製熊儒賢（前中）攜手檔案管理局副研究員徐紹綱（前右）、法律白話文運動社群總監劉珞亦（前左）進行《傳奇女伶 高菊花》映後講座，獲得滿場觀眾熱烈迴響。（野火樂集提供）監製熊儒賢（前中）攜手檔案管理局副研究員徐紹綱（前右）、法律白話文運動社群總監劉珞亦（前左）進行《傳奇女伶 高菊花》映後講座，獲得滿場觀眾熱烈迴響。（野火樂集提供）

電影耗時20年拍攝與文史調查，不僅記錄白色恐怖受難者高一生的長女高菊花以藝名「派娜娜」在舞台上的絕代風華，更首度揭開台灣白色恐怖歷史中，最殘酷、最令人心碎的女性傷痕。片中高菊花自述遭情治單位威脅去與國外使節交際，被迫參與跨國諜報任務的不堪過往。

而上週末由監製熊儒賢攜手檔案管理局副研究員徐紹綱、法律白話文運動社群總監劉珞亦進行的映後講座，獲得滿場觀眾熱烈迴響。熊儒賢現場聊到有觀眾問想拍這部片的契機，她說起與高菊花逐漸熟識後，兩人一起度過很多夜晚，笑說：「她會唱歌、喝點酒，然後慢慢講出自己的心事。那些故事裡的重量，其實連我當下都接不住。」

而某天，高菊花忽然請熊儒賢去房間裡的五斗櫃拿一個舊皮夾，打開後裡面有一張對折，且泛黃皺掉的紙，「我一打開，上面寫著三個字『自首證』，那是我人生第一次，親眼看到自首證。上面有菊花阿姨的名字、地址、自首原因，還有規則。」高菊花看著熊儒賢說：「給你。」讓她驚恐的說：「我不要。」但熊儒賢再次憶起這段往事，她表示：「菊花阿姨原本想交給我的那份痛，我沒有收下，但現在透過這部片，現場的每一個人，都一起接住了。」更希望有更多觀眾能來看這部片，一起感受自由的可貴。

晚年的高菊花在達邦部落家門前接受採訪。（野火樂集提供）晚年的高菊花在達邦部落家門前接受採訪。（野火樂集提供）

談及初見高菊花的「自首證」時，監製熊儒賢內心充滿衝擊與震撼，坦言：「那是我第一次真正感受到白色恐怖的重量。原來光是一張泛黃的證件，就足以讓人害怕，也是從那一刻開始，我知道自己有責任把這些故事說出來。」

對於票房衝破百萬大關，熊儒賢表示：「破百萬對這部紀錄片來說，不只是一個票房數字，而是代表有幾千位觀眾，願意走進戲院，一起聆聽這段被時間埋藏的島嶼記憶。高菊花阿姨（派娜娜）的一生是歷史的縮影，過往的創傷她很少對人言說，如今透過大銀幕，她的歌聲與故事終於被看見、被聽見。這份破百萬的肯定，屬於高菊花阿姨，也屬於每一位見證到歷史溫度的台灣觀眾。」

導演盧元奇最大的心願仍是希望《傳奇女伶 高菊花》能在戲院上映更久一點。他感性說：「口碑才正開始慢慢擴散，最大的收穫來自於每一場映後與觀眾的深刻交流。」令導演印象最深是一位年輕的大學生在映後分享，看完電影後讓她重新看待歷史，絕非教科書上單純的一個事件，而是真實有人的一生與家族會被深深影響，她也開始重新思考「歷史的記載到底真實度有多少」。

《傳奇女伶 高菊花》全台現正熱映中，本週末仍有影人QA場次，詳情可見官方社群。

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