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娛樂 最新消息

湯蘭花也現身！高慧君淚憶姑姑高菊花生前叮嚀「再難都要有氣色」

〔記者邱奕欽／台北報導〕高慧君今（22日）透露，表姑湯蘭花帶著家人一起觀賞已故大姑姑高菊花的紀錄片，短短1小時10分鐘的內容，勾起大姑姑生前最後送給她的一支豔紅色口紅，以及那句「再難都要顯得有氣色」，讓她忍不住感性追憶：「她是人生的巨星！」

湯蘭花（左）與高慧君一同觀影高菊花紀綠片。（翻攝自臉書）湯蘭花（左）與高慧君一同觀影高菊花紀綠片。（翻攝自臉書）

高慧君表示，紀錄片雖然篇幅不長，卻精準呈現大姑姑高菊花一生的重要片段，也讓她重新想起許多對方曾說過的故事與心事。她坦言，自己看到的不是政治，而是一名在艱困環境中奮力生活、卻始終沒有放棄希望的女性，「那想飛的小女孩，一直在大姑姑的歲月裡，沒有離開過。」

高慧君也感嘆，大姑姑身為上一輩的大姐，長年撐起整個家族與弟妹，這份委屈與堅強，一直是自己最心疼也最敬重的地方。她也提到，身為這一代的大姐，她常覺得自己只能努力把自己撐好，而大姑姑生前總愛偷偷塞小禮物給她。

高慧君透露，最後一次見面時，大姑姑遞給她一支豔紅色口紅，還溫柔叮嚀「再難都要顯得有氣色。」她坦言，自己早已忘記口紅的顏色，卻始終忘不了大姑姑柔和卻堅毅的眼神，「至天上的大姑姑－高菊花。」

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