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娛樂 最新消息

誰送的？呂文婉恢單17年 520收「告白花束」紅了眼眶

呂文婉身邊一直不乏追求者。（翻攝自臉書） 呂文婉身邊一直不乏追求者。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是520（諧音我愛你），不少人選擇在今天告白示愛！身為「美魔女」兼「律師」娘的呂文婉，離婚17年，一手拉拔學霸女兒長大。她今（20日）晚上，突在臉書曬出一張手捧「粉紅玫瑰花束」的照片，感動寫下自己收到花束當下的心情，因為真的太過驚喜，不僅「紅了眼眶」，還差點感動到流淚。

原來是貼心的女兒竟在520這天沒出去約會，反而在下班後偷偷買了束漂亮的玫瑰花束送給媽媽，還不忘撒嬌地補上一句：「馬麻，520快樂，我愛妳」。

呂文婉留言寫道：

中午女兒傳訊息說，晚上不跟我一起吃飯……我心裡偷偷猜測：這丫頭該不會跑去過520了吧？

結果，剛剛突然出現，一進門笑咪咪、甜甜地遞上一束粉紅玫瑰，撒嬌地說：「馬麻，520快樂，我愛妳。」

原來，她晚上壓根沒約，是在準備這個surprise……就在我眼眶發熱、眼淚快滴落那一秒，她默默補了一句：

「好啦！我知道今天一定沒人送妳花……就讓妳開心一下。」

很好！原本差點脫口而出的密碼，又被我吞回去了 單許久突然被愛意包圍的感動。

呂文婉（右）保養得宜，和律師女兒站在一起，就像姊妹。（翻攝自臉書）呂文婉（右）保養得宜，和律師女兒站在一起，就像姊妹。（翻攝自臉書）

社群發文一PO，讓不少網友羨慕母女倆感情這麼好，直誇女兒真的好貼心，520也沒忘了媽媽一個人在家，還有網友大讚母女都太正了，根本姊妹花無誤。

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