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自爆曾拒收「意思太重」戒指！ 網挖余詩曼情史讚嘆：幸好當年跑得快

余詩曼曝曾拒收「意思太重」戒指。（翻攝IG）余詩曼曝曾拒收「意思太重」戒指。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕即將邁入51歲的香港金像獎雙料視後佘詩曼，凍齡美貌與單身貴族的生活向來是外界焦點。日前在訪談中，自爆曾拒絕收下「意思太重」的戒指，意外勾起網民的強烈好奇心。大批吃瓜群眾紛紛化身「鍵盤柯南」，讓她20年前與舊愛陳浩民的一段驚天求婚往事再度浮出水面。不少網民看完對比後，紛紛慶幸直呼：「幸好當年跑得快，不然可能要生4個！」

佘詩曼在活動上被記者問到是否收過難忘且有深刻意義的戒指時，她坦言確實有過，但「已經是過去式了」。當媒體追問那是否為求婚戒指時，阿佘則調皮笑稱是「祕密」，但透露當時因為覺得「意思太重」而選擇拒收，這番耐人尋味的話隨即掀起熱議。

網民一致將矛頭指向她與陳浩民在2002年至2006年間的那段轟烈情史。回顧2006年佘詩曼 31歲生日時，男方曾砸下4萬港幣舉辦豪華派對，更在鄭伊健、苗僑偉等大咖好友起哄下當眾下跪求婚，阿佘當時感動默許，兩人還擁抱激吻半分鐘。如今這段舊聞被翻出，對比陳浩民後來結婚「五年抱四」的家庭生活及多次負面新聞，不少歌迷大讚專注事業的阿佘當年毅然斬斷 4 年情，真的是「人生最明智的決定」。

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