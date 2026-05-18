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娛樂 最新消息

針孔偷拍案層出不窮 黃越綏提出解套辦法

兩性專家黃越綏。（翻攝自黃越綏臉書）兩性專家黃越綏。（翻攝自黃越綏臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期診所針孔偷拍案，如滾雪般的一再被揭發，今（18）日一早，兩性專家黃越綏在臉書發文表示，像這種看似專業卻相當不道德的行為，依舊層出不窮的發生，令人不齒且遺憾。

黃越綏指出卅多年前曾經輔導過類似的個案，故事的女主角並不是到醫美診所，而是在專為女性，做全身按摩指壓服務的高級美容院，她說：「當事人並非受害於院方的攝像頭，反而是因個人恩怨，其情敵在搜證後，高價買通了長期合作的女按摩師，利用在按摩的過程中，偷偷地拍下她的裸體照，並威脅將廣為傳播。」

儘管黃越綏鼓勵對方要勇敢的報警並提告，然而在面對這種突兀的衝擊，受害者不但每日都活在驚慌失措，情緒跌宕起伏的壓力下，甚至痛苦不堪，抑鬱想尋短見，她表示：「即使打贏了官司或私下和解了事，但對於受害者而言，縱使正義獲得伸張，然而其內心深處創傷的陰霾，卻難以消失。」

黃越綏進一步分析，台灣每逢重大酒駕、虐童或性侵案發生，甚至針對販毒、詐欺罪與慣犯，均認為現行徒刑威懾力有限，因此已有高達70 %以上的民眾，均支持引進鞭刑，她說，治安數據可以背書，新加坡於2021年竊盜案創新低，曾有全年超過250天零搶劫案的紀錄，而且與其浪費民脂民膏的長期監禁，鞭刑反而能在較短的時間內，達到懲戒目的並合乎成本效益。

至於台灣，黃越綏認為出色的經濟表現已全球有目共睹，醫療及健保的服務更領先世界，卻仍被聯合國拒絕於門外，但新加坡已行之有年的鞭刑，卻沒有違反國際公約的問題，她指出鞭刑是另一種，更具實質效果的刑法補充，也是給法官大人多一項的選擇。

透過臉書發文，黃越綏希望相關單位，能夠順從民意莫再矯情，更冀於立法院目前多數的藍白立委們，能夠直接聯手通過，勿拿公投作政治秀。

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