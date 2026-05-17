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（影）狄鶯昔喊「孩子被關都怪媽媽沒教」 孫安佐遭羈押網酸爆

孫安佐（中）涉嫌引燃自製「重裝型噴火槍」，並將北投河堤測試影片放上社群帳號，今遭士林地院羈押禁見。（記者王文麟攝）孫安佐（中）涉嫌引燃自製「重裝型噴火槍」，並將北投河堤測試影片放上社群帳號，今遭士林地院羈押禁見。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕最具爭議「星二代」，藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐（改名孫健豪）涉嫌引燃自製「重裝型噴火槍」，並將北投河堤測試影片放上社群帳號，昨（16）深夜遭士林地檢署聲請羈押，今（17）士林地院裁定羈押禁見。網友翻出過去狄鶯在節目上的發言，當時她主張孩子要積極管教身心，否則「孩子被關後都要罵媽媽」，網友譏諷神預言。

狄鶯（左）和李明依曾以單親媽媽身分上《康熙》大談教育理念。（翻攝自YouTube）狄鶯（左）和李明依曾以單親媽媽身分上《康熙》大談教育理念。（翻攝自YouTube）

當時大姊大狄鶯和李明依一起上《康熙來了》大談教育理念，兩人以單親媽媽身分上節目，由於狄鶯當下和孫鵬並非婚姻關係，加上狄鶯和李明依的兒子年紀都是6、7歲，主持人蔡康永問：能不能接受將來兒子沒出息？李明依回答：「他可以沒出息，他最好不要考第一名，我覺得OK啊！」狄鶯忍不住笑：「妳對妳兒子好沒信心喔」，接著她表示自己對孫安佐有很大期望：「以後我會要求，我希望他做有用的人」。

孫安佐（中）涉嫌引燃自製「重裝型噴火槍」，並將北投河堤測試影片放上社群帳號，今遭士林地院羈押禁見。（記者王文麟攝）孫安佐（中）涉嫌引燃自製「重裝型噴火槍」，並將北投河堤測試影片放上社群帳號，今遭士林地院羈押禁見。（記者王文麟攝）

李明依認為有用的人不一定成績好，狄鶯回答：「也不一定啊，因為他現在還小，妳怎麼教他就怎麼做，妳不能放他去當流氓，妳還是要教育他啊！」狄鶯狄鶯越講越激動，認為在孩子18歲成年之前，父母有責任將規矩教導給孩子，她進一步補充：「妳要盡量教育他，能考第一名就考第一名，不能考就算了，因為妳當媽媽，他還小他不懂，當他不懂的時候就要教他，為什麼很多那種年輕人，被關的時候都罵他媽媽，因為我媽媽都不教我。」還指著李明依狠嗆「妳大概就是那個媽媽」。

這番話隨著孫安佐狼狽上銬影像曝光，顯得格外諷刺，打臉打得啪啪響。

狄鶯痛哭在直播中讚孫安佐是天才。（翻攝自Twitch）狄鶯痛哭在直播中讚孫安佐是天才。（翻攝自Twitch）

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