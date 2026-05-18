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皇室浪漫神話2》尹恩惠《宮》嫁朱智勛當野蠻王妃 韓媒大讚：20年仍是聖經

宋智孝（左起）、朱智勛、尹恩惠、金楨勳等人演出的《宮》堪稱經典中的經典。（八大提供）宋智孝（左起）、朱智勛、尹恩惠、金楨勳等人演出的《宮》堪稱經典中的經典。（八大提供）

〔記者廖俐惠／專題報導〕南韓漫畫大作《宮》在2006年被翻拍成同名電視劇（或稱我的野蠻王妃）後，立刻在亞洲掀起現象級旋風，不僅是推動韓流的一大功臣，更被韓媒稱為「皇室浪漫喜劇的聖經」。

《宮》尹恩惠。（翻攝自MBC）《宮》尹恩惠。（翻攝自MBC）

當年找來女偶像出身的尹恩惠以及模特兒朱智勛合組CP，兩人因演出該劇身價暴漲，尹恩惠活潑可愛卻堅強的平民女孩形象，大受觀眾歡迎，此後戲約不斷，後來接演《咖啡王子1號店》，自此奠定韓劇天后地位。

《宮》朱智勛。（翻攝自MBC）《宮》朱智勛。（翻攝自MBC）

朱智勛則從默默無名的模特兒瞬間躍升為「國民皇太子」，儘管當時與如今《21世紀大君夫人》的邊佑錫一樣，演技引發爭議，不過他那宛如從漫畫走出來的俊秀外表與憂鬱迷人的眼神，依舊迷倒萬千少女。儘管後來因為涉毒遭逮，沉寂一段時間，但回歸後成功轉型為實力派演員，至今在演藝圈地位依舊屹立不搖。

金楨勳在《宮》飾演的李律，當年也有不少支持者。（翻攝自MBC）金楨勳在《宮》飾演的李律，當年也有不少支持者。（翻攝自MBC）

值得一提的是，當年「皇子fan」分成兩派，一個是支持朱智勛的「李信派」，另一個則是支持金楨勳飾演的皇位第二順位繼承人「李律派」。劇情中，李律因故錯失與申采靜成親的機會，一路陪伴女主角的「深情男二」形象，讓許多在電視機前的少女以及婆婆媽媽都超級心疼，直呼：「李信給女主角，我們要李律！」可惜金楨勳後來同樣因為不愛惜羽毛，鬧出酒駕事件之後便幾乎銷聲匿跡。

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