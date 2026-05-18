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娛樂 最新消息

林知衍《王室死對頭》演技神附身 韓媒認證：接管韓劇圈

林知衍（左）和許楠儁在《我的王室死對頭》上演相愛相殺戲，成功吸引觀眾入坑。（翻攝自SBS）林知衍（左）和許楠儁在《我的王室死對頭》上演相愛相殺戲，成功吸引觀眾入坑。（翻攝自SBS）

〔記者鍾志均／綜合報導〕SBS《我的王室死對頭》原本只是被外界視為「接檔劇」，不料播出才4集，不但直接衝上Netflix全球非英語影集冠軍，還把整個韓劇圈殺到措手不及。

尤其在IU、邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》完結後，《我的王室死對頭》幾乎直接接管金土劇話題榜，韓媒更直接點名最大功臣就是林知衍。

過去林知衍在《黑暗榮耀》裡靠瘋批惡女爆紅，這次卻徹底切換模式，把「朝鮮惡女穿越到現代」演成大型發瘋喜劇秀。她一邊用古人語氣痛罵財閥，一邊瘋狂補看《野人時代》、《沙漏》等老韓劇學演技，甚至還直接模仿金斗漢打流氓。

最誇張的是，她每次發火都超有氣勢，被甩巴掌就秒反擊、遇到黑道直接徒手開打，完全不是傳統戀愛劇女主角路線。不少劇迷看完直喊：「林知衍根本像被神明附身。」、「她不是在演戲，她是真的活成申瑞霜（角色名）。」

而林知衍與男主角許楠儁的戀愛線也甜到爆炸。男方明明是冷血財閥，卻默默開始暈船，最後甚至直接把林知衍整個拉進懷裡霸氣擁抱，韓網瞬間暴動。

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