自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

比台灣人更愛台灣！85歲神父守花東60年 真實故事太催淚

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《為一切人，成為一切》花6年時間，記錄一群默默守護台灣的人。

導演李秀純鏡頭對準1950年代遠從法國、瑞士來到花東偏鄉的100多位外籍神父。他們沒有鎂光燈、沒有掌聲，卻把人生最精華的歲月，全數留在台灣山裡。

《為一切人，成為一切》劉一峰神父（左二）被花蓮鄉親尊稱為「玉里爸爸」。（希望影視提供）《為一切人，成為一切》劉一峰神父（左二）被花蓮鄉親尊稱為「玉里爸爸」。（希望影視提供）

電影曝光後，不少觀眾直呼根本「比劇情片還催淚」。其中最讓人鼻酸的，是被花蓮人稱作「玉里爸爸」的85歲神父劉一峰。60年前，他遠渡重洋來到花東，從零開始學習語言、走進部落，照顧失親兒童、獨居長者與身心障礙者。即使高齡85歲，如今依舊天天奔走第一線，甚至靠推動資源回收，替弱勢族群打造新的生活希望。

另一位傳奇人物牧德全的人生，更像一部時代悲劇。他曾與太魯閣族共同生活17年，不只說得一口流利太魯閣語，還親手編纂太魯閣語辭典，保存大量如今幾乎失傳的祭祀語彙。沒想到1971年短暫返回法國後，卻因政治與時代因素，從此被禁止再入境台灣。

最催淚的是，牧德全直到離世前，都沒能再踏上他深愛的土地。最後，他甚至在法國墓園裡，用鮮花排出一幅「台灣地圖」，像是在生命最後一刻，仍拚命想回家。這段故事曝光後，也讓許多網友瞬間破防：「他根本比很多台灣人還愛台灣。」

《為一切人，成為一切》牧德全神父（左下）曾與太魯閣族人共同生活17年。（希望影視提供）《為一切人，成為一切》牧德全神父（左下）曾與太魯閣族人共同生活17年。（希望影視提供）

《為一切人，成為一切》不只是宗教紀錄片，更像一封寫給台灣土地的情書。片中大量曝光的黑白照片與16釐米膠卷，全是神父們數十年前親自拍下的珍貴影像，過去長年塵封在巴黎外方傳教會，如今首次透過電影公開。

導演李秀純坦言，最大的恐懼是這些故事正在快速消失，「很多神父都年紀很大了，還能記得這些歷史的人越來越少。」她希望透過電影，把這段幾乎被遺忘的台灣故事重新留下，也讓更多人知道，當年不只是神父們在幫助原住民部落，部落族人其實也把這些離鄉背井的外國人，當成真正的家人照顧。

《為一切人，成為一切》6月12日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中