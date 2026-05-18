比台灣人更愛台灣！85歲神父守花東60年 真實故事太催淚

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《為一切人，成為一切》花6年時間，記錄一群默默守護台灣的人。

導演李秀純鏡頭對準1950年代遠從法國、瑞士來到花東偏鄉的100多位外籍神父。他們沒有鎂光燈、沒有掌聲，卻把人生最精華的歲月，全數留在台灣山裡。

請繼續往下閱讀...

《為一切人，成為一切》劉一峰神父（左二）被花蓮鄉親尊稱為「玉里爸爸」。（希望影視提供）

電影曝光後，不少觀眾直呼根本「比劇情片還催淚」。其中最讓人鼻酸的，是被花蓮人稱作「玉里爸爸」的85歲神父劉一峰。60年前，他遠渡重洋來到花東，從零開始學習語言、走進部落，照顧失親兒童、獨居長者與身心障礙者。即使高齡85歲，如今依舊天天奔走第一線，甚至靠推動資源回收，替弱勢族群打造新的生活希望。

另一位傳奇人物牧德全的人生，更像一部時代悲劇。他曾與太魯閣族共同生活17年，不只說得一口流利太魯閣語，還親手編纂太魯閣語辭典，保存大量如今幾乎失傳的祭祀語彙。沒想到1971年短暫返回法國後，卻因政治與時代因素，從此被禁止再入境台灣。

最催淚的是，牧德全直到離世前，都沒能再踏上他深愛的土地。最後，他甚至在法國墓園裡，用鮮花排出一幅「台灣地圖」，像是在生命最後一刻，仍拚命想回家。這段故事曝光後，也讓許多網友瞬間破防：「他根本比很多台灣人還愛台灣。」

《為一切人，成為一切》牧德全神父（左下）曾與太魯閣族人共同生活17年。（希望影視提供）

《為一切人，成為一切》不只是宗教紀錄片，更像一封寫給台灣土地的情書。片中大量曝光的黑白照片與16釐米膠卷，全是神父們數十年前親自拍下的珍貴影像，過去長年塵封在巴黎外方傳教會，如今首次透過電影公開。

導演李秀純坦言，最大的恐懼是這些故事正在快速消失，「很多神父都年紀很大了，還能記得這些歷史的人越來越少。」她希望透過電影，把這段幾乎被遺忘的台灣故事重新留下，也讓更多人知道，當年不只是神父們在幫助原住民部落，部落族人其實也把這些離鄉背井的外國人，當成真正的家人照顧。

《為一切人，成為一切》6月12日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法