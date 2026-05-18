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娛樂 最新消息

張員瑛「搶C位」大逆轉！完整影片曝...網全改口

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團IVE人氣成員張員瑛近年人氣狂飆，也因超高曝光度，不時捲入「搶C位」爭議。

張員瑛（左起）、金智媛和邊佑錫同框出席BVLGARI活動。（翻攝自X）張員瑛（左起）、金智媛和邊佑錫同框出席BVLGARI活動。（翻攝自X）

近日張員瑛與金智媛、邊佑錫同框出席BVLGARI活動時，又因站位問題在韓網與Threads掀起大戰。不過這次風向卻意外大逆轉，越來越多網友看完完整影片後，開始替張員瑛平反：「根本不是搶C位！」

原本流出的片段中，現場韓國工作人員一句「智媛小姐請到中間」，讓不少人瞬間炸鍋，認為張員瑛疑似「霸占C位」。但隨著完整畫面曝光，事情似乎完全不是大家想的那樣。

其實一開始拍照時，現場只有金智媛與張員瑛兩人，加上品牌總監一起合照，因此金智媛站左邊、張員瑛站右邊。後來邊佑錫加入拍攝後，原本站位自然往內移動，張員瑛才會順勢站到中間位置。更關鍵的是，當記者提出站位需求後，張員瑛幾乎是立刻讓位，整個過程其實不到幾秒。

張員瑛陷入「搶C位」爭議，有粉絲po出影片替她平反。（翻攝自X）張員瑛陷入「搶C位」爭議，有粉絲po出影片替她平反。（翻攝自X）

不少Threads網友看完完整版後，也開始出現大量「反省文」。有人留言表示：「我原本也以為是搶C位，但看完整影片根本不是那回事。」還有人直言：「現在Threads真的很容易跟風開罵。」

更有不少同時喜歡金智媛與張員瑛的粉絲無奈表示，希望大家不要再把女藝人對立化，「兩個人都很漂亮、也都很努力，沒必要硬要製造戰場。」

其中一篇留言更意外引發大量共鳴。有網友分享過去曾被黑文影響，但直到親眼看過張員瑛來台主持Asia Artist Awards後完全改觀，「從紅毯、主持到表演，整整快10小時，她腰桿幾乎沒彎過，臉上也一直維持笑容。」

也有人點出韓國演藝圈其實相當重視輩分文化，「通常資歷比較淺的人，反而會很自覺站旁邊。」因此認為張員瑛不太可能刻意去搶前輩C位。

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