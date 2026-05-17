（直擊）中島美嘉唱《雪花》哭了！台粉力挺25年：妳是我們的光

中島美嘉戴上黑色帽子，讓人回想到《NANA》。（和協整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕中島美嘉今天（17日）圓滿結束連續兩天在北流的演唱會，在最終場演唱《雪花》時，她竟然哭到唱不出聲，更激動用嘴型說出「謝謝」，還對著台下粉絲比出愛心，不少粉絲偷偷拭淚，令人動容。

中島美嘉今天同樣用盡全力演唱。（和協整合行銷提供）

中島美嘉的「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」演唱會今天邁入第二天，有別於首日一度緊急中斷演出，今天演出《火鳥》時浴火重生，繳出超完美的表現。不過她仍謙虛地說：「剛剛應該聽得有點心驚膽戰的吧，今天沒問題的，雖然發生很多事，但我有好好唱，希望大家不用擔心。」

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中島美嘉深情演唱。（和協整合行銷提供）

今天她大開話匣子，除了大讚台粉日文很好之外，也表示其實很想學中文與大家面對面溝通。有粉絲詢問她吃了什麼？中島美嘉透露吃了皮蛋瘦肉粥，昨天也一直在吃鬍鬚張便當，更透露上次來台出席記者會時透露愛吃鬍鬚張，結果後來就送來了鬍鬚張便當，且她聽聞鬍鬚張在日本開分店，還真的特地去朝聖。

中島美嘉唱《GLAMOROUS SKY》，讓現場超嗨。（和協整合行銷提供）

中島美嘉精選包括《曾經我也想過一了百了》、《GLAMOROUS SKY》、《櫻花紛飛時》、《最美好的自己》以及《雪花》包括安可在內共21首歌曲，甚至還有十種不同的造型變化。在安可獻唱《雪花》時，中島美嘉沒唱兩句就眼眶紅，之後一度哭到唱不下去，原來是台下準備的驚喜應援，排字寫著：「因為有中島美嘉成為我們的光！」中島美嘉感動地說：「謝謝大家準備的驚喜，25年了，20年好像一轉眼就過了，但其實每一天其實都很漫長，大家都會感受到煩惱，在過程中持續前進跟成長。」

中島美嘉與紅色十分相配。（和協整合行銷提供）

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