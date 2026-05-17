自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

（直擊）中島美嘉唱《雪花》哭了！台粉力挺25年：妳是我們的光

中島美嘉戴上黑色帽子，讓人回想到《NANA》。（和協整合行銷提供）中島美嘉戴上黑色帽子，讓人回想到《NANA》。（和協整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕中島美嘉今天（17日）圓滿結束連續兩天在北流的演唱會，在最終場演唱《雪花》時，她竟然哭到唱不出聲，更激動用嘴型說出「謝謝」，還對著台下粉絲比出愛心，不少粉絲偷偷拭淚，令人動容。

中島美嘉今天同樣用盡全力演唱。（和協整合行銷提供）中島美嘉今天同樣用盡全力演唱。（和協整合行銷提供）

中島美嘉的「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」演唱會今天邁入第二天，有別於首日一度緊急中斷演出，今天演出《火鳥》時浴火重生，繳出超完美的表現。不過她仍謙虛地說：「剛剛應該聽得有點心驚膽戰的吧，今天沒問題的，雖然發生很多事，但我有好好唱，希望大家不用擔心。」

中島美嘉深情演唱。（和協整合行銷提供）中島美嘉深情演唱。（和協整合行銷提供）

今天她大開話匣子，除了大讚台粉日文很好之外，也表示其實很想學中文與大家面對面溝通。有粉絲詢問她吃了什麼？中島美嘉透露吃了皮蛋瘦肉粥，昨天也一直在吃鬍鬚張便當，更透露上次來台出席記者會時透露愛吃鬍鬚張，結果後來就送來了鬍鬚張便當，且她聽聞鬍鬚張在日本開分店，還真的特地去朝聖。

中島美嘉唱《GLAMOROUS SKY》，讓現場超嗨。（和協整合行銷提供）中島美嘉唱《GLAMOROUS SKY》，讓現場超嗨。（和協整合行銷提供）

中島美嘉精選包括《曾經我也想過一了百了》、《GLAMOROUS SKY》、《櫻花紛飛時》、《最美好的自己》以及《雪花》包括安可在內共21首歌曲，甚至還有十種不同的造型變化。在安可獻唱《雪花》時，中島美嘉沒唱兩句就眼眶紅，之後一度哭到唱不下去，原來是台下準備的驚喜應援，排字寫著：「因為有中島美嘉成為我們的光！」中島美嘉感動地說：「謝謝大家準備的驚喜，25年了，20年好像一轉眼就過了，但其實每一天其實都很漫長，大家都會感受到煩惱，在過程中持續前進跟成長。」

中島美嘉與紅色十分相配。（和協整合行銷提供）中島美嘉與紅色十分相配。（和協整合行銷提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中