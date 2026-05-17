李珠珢喊演互甩巴掌狗血劇！驚吐「色情露骨」尺度底線

李珠珢想演狗血復仇劇。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓國人氣啦啦隊女神李珠珢今（17）擔任人體工學椅品牌SIDIZ一日店長，穿上一襲超辣海軍制服，在華山快閃店火辣大跳「椅子舞」致敬少女時代。近期她登上17LIVE直播，一上線就展現驚人吸金力，被問到知不知道自己「10分鐘被狂砸50萬抖內」打破平台紀錄？李珠珢當場瞪大雙眼大讚台灣粉絲，更語出驚人想挑戰互甩巴掌的「狗血復仇劇」，但堅守尺度直言：「太色情的都不行！」

李珠珢被問到是否知道自己直播破了平台紀錄10分鐘就有50萬的抖內？她露出不可置信的表情，驚呼：「不知道，覺得非常的驚訝，非常感謝粉絲，覺得我們的粉絲們很了不起！」

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也坦言雖然剛開始面對直播鏡頭難免會緊張，「但想到可以跟粉絲們一起溝通，想想又覺得沒有那麼緊張了。」展現寵粉的一面。

外型甜美的李珠珢也展現對戲劇的強烈企圖心，被問到是否想挑戰演技？她自信滿滿地宣告：「要是我做的話，肯定是會表演的非常好的！」至於最想挑戰的戲路與角色，她透露自己想挑戰一些比較悲傷的演技或者角色，像是挑戰哭戲。令人意外的是，外表看似文靜的她，竟然對「八點檔狗血劇」情有獨鍾，興奮表示：「真的很想試試看那種比較狗血啊，大家互打巴掌的那個戲份！」 不過，她也特別劃清尺度底線，強調：「只要是不要太露、太色情的角色戲路都可以。」

人紅是非多，李珠珢先前與隊友李雅英談及網路負評吐心聲，至於目前的心理狀態？李珠珢收起笑容，展現出堅韌的一面，成熟地表示：「其實每個人都是有可能會受傷的，但是呢我們還是要打贏這些惡評，我們還是要繼續下去fighting ，go！」

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