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娛樂 最新消息

蕭薔《浪姐7》天價片酬全捐！為亡母做慈善 30年心情不藏了

〔娛樂頻道／台北報導〕有「台灣第一美女」封號的蕭薔出道近40年，今年參加中國節目《乘風2026（浪姐7）》，近日罕見談及近年生活，透露自己多年來持續投入公益，更宣布將把參與《浪姐7》的所有收入，全數捐給中國需要幫助的單位，引發大批網友熱議。先前傳出她一集《浪姐7》片酬高達35萬人民幣（約新台幣163萬元），但她沒承認過，只是這樣統計下來就有千萬收入。

蕭薔在節目上提到自己為媽媽祈福做慈善。（翻攝自微博）蕭薔在節目上提到自己為媽媽祈福做慈善。（翻攝自微博）

節目中，由謝娜擔任主持人，與安崎一同訪談蕭薔。當被問到「這些年都在做什麼」時，蕭薔罕見吐露心聲，坦言15年前母親健康亮紅燈，尤其腎臟狀況不佳，讓她深受衝擊。為了替母親找到生活重心與精神力量，她因此成立「珍世美學慈善基金會」，也從那時開始更積極投入公益活動。

蕭薔在節目上提到自己成立慈善基金會。（翻攝自微博）蕭薔在節目上提到自己成立慈善基金會。（翻攝自微博）

蕭薔透露無論是當年的汶川大地震、玉樹地震，或是河南水患等災情，只要看到「自己的同胞在受苦」，即使人身在台北，也會第一時間聯繫中國經紀人，希望能立刻提供幫助。她感性表示：「我們要立刻做這件事情。」

除了災難援助，蕭薔自1996年起便持續發行慈善年曆，至今已邁入第30年。她笑說自己其實是個「像猴子一樣沒有定性的人」，沒想到一件事情竟然能持續做30年，「這是上天的安排」。她更透露，已規劃透過信託基金的方式，讓基金會未來即便在自己離開後，仍能繼續運作，希望這份善意能延續50年、甚至100年。

蕭薔人美心善。（翻攝自微博）蕭薔人美心善。（翻攝自微博）

談到此次參加《乘風2026》，蕭薔則表示早已和基金會討論好，會將所有節目收入全數捐出，幫助中國有需要的地方與單位。她表示：「我非常榮幸可以參加《乘風2026》這麼好的節目，然後把節目的愛跟精神，幫助更多需要幫助的人。」這番話讓中國網友相當暖心，直喊「《浪姐》成團名單若沒有蕭薔，我不服」。

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